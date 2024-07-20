Украина. Премьер лига20 июля 2024, 04:34 | Обновлено 20 июля 2024, 06:04
505
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Какой вратарь совершил больше всех сэйвов в сезоне УПЛ
Даниил Варакута из Черноморца сделал 104 сэйва за минувший сезон
20 июля 2024, 04:34 | Обновлено 20 июля 2024, 06:04
505
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Стало известно, какой вратарь совершил больше всего сэйвов в прошлом сезоне УПЛ.
Голкипер Черноморца Даниил Варакута стал лидером УПЛ в минувшем сезоне по количеству сэйвов.
Варакута за сезон 104 раза спас свою команду.
Вратари с наибольшим количеством съйвов в прошлом сезоне УПЛ:
- 1. Даниил Варакута (Черноморец) – 104
- 2. Олег Мозиль (Металлист 1925) – 100
- 3. Павел Исенко (Ворскла) – 84
- 4. Дмитрий Ледвий (Рух) – 82
- 5. Кирилл Фесюн (Колос) – 74
Данные: Wyscout
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