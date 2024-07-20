Какой вратарь совершил больше всех сэйвов в сезоне УПЛ

Стало известно, какой вратарь совершил больше всего сэйвов в прошлом сезоне УПЛ.

Голкипер Черноморца Даниил Варакута стал лидером УПЛ в минувшем сезоне по количеству сэйвов.

Варакута за сезон 104 раза спас свою команду.

Вратари с наибольшим количеством съйвов в прошлом сезоне УПЛ:

1. Даниил Варакута (Черноморец) – 104

2. Олег Мозиль (Металлист 1925) – 100

3. Павел Исенко (Ворскла) – 84

4. Дмитрий Ледвий (Рух) – 82

5. Кирилл Фесюн (Колос) – 74

Данные: Wyscout