АПЛ готова к действиям: заявление о скандале с Фернандесом

Английская премьер-лига отреагировала на расистский скандал с участием Энцо Фернандеса.

«Премьер-лига и наши клубы решительно выступают против всех форм дискриминации. Мы находимся на связи с «Челси» и продолжим оказывать поддержку клубам, игрокам и персоналу в борьбе с дискриминационными проявлениями. В будущем мы будем внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости готовы принять дополнительные меры», – написала лига в своем Х.

Раннее мы сообщали, что Энцо Фернандес попал в очередной скандал.

The Premier League and our clubs are committed to tackling all forms of discrimination. We are in contact with Chelsea Football Club and we will continue to support clubs, players and staff in taking action against discriminatory abuse. #NoRoomForRacism. https://t.co/0CFHw4HfnN