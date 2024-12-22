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Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 11:47 | Обновлено 22 декабря 2024, 11:57
764
1

«Выйдут на него МЮ и Ман Сити...» Сабо – об опорнике сборной Украины

Бывший главный тренер национальной команды считает Ивана Калюжного хорошим футболистом

22 декабря 2024, 11:47 | Обновлено 22 декабря 2024, 11:57
764
1
«Выйдут на него МЮ и Ман Сити...» Сабо – об опорнике сборной Украины
УАФ. Иван Калюжный

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о полузащитнике «Александрии» Иване Калюжном:

«Является ли Калюжный открытием сезона в УПЛ? До этого сезона о нем мало кто знал, то есть, мало говорили в СМИ. Но стоит признать, что у него есть все задатки, чтобы прогрессировать и действительно стать классным опорником. Пока же не надо его перехваливать, потому что это на уровне УПЛ он хороший футболист.

Отыграет вторую половину на таком же уровне, выйдут на него представители «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», вот тогда и скажем, что он главное открытие сезона».

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Иван Калюжный Йожеф Сабо Александрия Манчестер Сити Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: SportNews
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Умник
А чем он лучше Коли Михайленко? Или Твердохлеба? Хотя может Твердохлеб более в атаку но все же. А при здоровом Сапуге интересно.
Согласен с Сабо. Раскрутка это хорошо. Но должно быть соответствие
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