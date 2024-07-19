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Англия
19 июля 2024, 22:58 | Обновлено 19 июля 2024, 22:59
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0

Энцо Фернандес попал в очередной скандал

Игрок не предоставил информацию о водителе своего автомобиля Porsche во время нарушения

19 июля 2024, 22:58 | Обновлено 19 июля 2024, 22:59
75
0
Энцо Фернандес попал в очередной скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Звезда футбольного клуба «Челси» Энцо Фернандес попал в очередной скандал.

Игрок оказался в центре скандала в Великобритании. Аргентинский полузащитник был признан виновным в отказе предоставить информацию о водителе своего автомобиля Porsche, который якобы проехал на красный свет в валлийском городе Лланелли.

Суд вынес решение заочно, так как сам футболист на заседании не присутствовал. Приговор по делу будет оглашен 11 сентября. Сейчас судьи рассматривают возможность не лишать Фернандеса водительских прав, учитывая возможные смягчающие обстоятельства.

Изначально 23-летнему игроку также вменяли езду на красный свет и управление автомобилем без страховки, но эти обвинения были сняты.

Раннее аргентинец попал в скандал, связанный с расизмом.

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сборная Аргентины по футболу чемпионат Англии по футболу скандал Английская Премьер-лига Челси Энцо Фернандес суд
Алексей Тиньков Источник: BBC
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