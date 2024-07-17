Звезда Челси и сборной Аргентины извинился за проявление расизма

Полузащитник национальной сборной Аргентины и лондонского «Челси» Энцо Фернандес извинился за песню о сборной Франции с элементами расизма, которую он пел во время празднования победы на Копа Америка:

«Хочу искренне извиниться за видео, опубликованное в моем Instagram-аккаунте во время празднования сборной. Песня является очень оскорбительной и этим словам абсолютно нет оправдания. Я против дискриминации во всех формах и извиняюсь за то, что попал в эйфорию празднования победы на Копа Америки. Это видео, тот момент, эти слова, не отражают моих убеждений или моего характера. Мне искренне жаль».

Ранее 8 игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса из-за этой песни.