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Украина. Премьер лига
22 декабря 2024, 11:34 | Обновлено 22 декабря 2024, 11:50
761
0

«Это было глупостью». Экс-тренер сборной Украины разнес руководство Карпат

Йожеф Сабо вступился за Мирона Маркевича

22 декабря 2024, 11:34 | Обновлено 22 декабря 2024, 11:50
761
0
«Это было глупостью». Экс-тренер сборной Украины разнес руководство Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал руководство львовских «Карпат» за увольнение Мирона Маркевича с должности главного тренера команды.

Это было глупостью со стороны руководства «Карпат». Не понимаю их. Ну вот какого, простите, хрена было увольнять Маркевича? Он что, плохо работал?», – рассказал Сабо.

Перед стартом сезона руководство «львов» решило уволить Мирона Маркевича с должности главного тренера команды, назначив Владислава Лупашко.

В нынешнем сезоне «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

Ранее Йожеф Сабо обратился к президенту «Шахтера» с призывом уволить Марино Пушича.

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Йожеф Сабо Мирон Маркевич Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка
Олег Вахоцкий Источник: SportNews
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