«Это было глупостью». Экс-тренер сборной Украины разнес руководство Карпат

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал руководство львовских «Карпат» за увольнение Мирона Маркевича с должности главного тренера команды.

Это было глупостью со стороны руководства «Карпат». Не понимаю их. Ну вот какого, простите, хрена было увольнять Маркевича? Он что, плохо работал?», – рассказал Сабо.

Перед стартом сезона руководство «львов» решило уволить Мирона Маркевича с должности главного тренера команды, назначив Владислава Лупашко.

В нынешнем сезоне «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

Ранее Йожеф Сабо обратился к президенту «Шахтера» с призывом уволить Марино Пушича.