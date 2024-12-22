«Это было глупостью». Экс-тренер сборной Украины разнес руководство Карпат
Йожеф Сабо вступился за Мирона Маркевича
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал руководство львовских «Карпат» за увольнение Мирона Маркевича с должности главного тренера команды.
Это было глупостью со стороны руководства «Карпат». Не понимаю их. Ну вот какого, простите, хрена было увольнять Маркевича? Он что, плохо работал?», – рассказал Сабо.
Перед стартом сезона руководство «львов» решило уволить Мирона Маркевича с должности главного тренера команды, назначив Владислава Лупашко.
В нынешнем сезоне «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.
Ранее Йожеф Сабо обратился к президенту «Шахтера» с призывом уволить Марино Пушича.
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