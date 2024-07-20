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Чемпионат Европы
20 июля 2024, 04:45 | Обновлено 20 июля 2024, 05:06
13
0

Европейские студенческие игры. Золота и два серебра для команд Украины

Университетские соревнования принимала Венгрия

20 июля 2024, 04:45 | Обновлено 20 июля 2024, 05:06
13
0
Европейские студенческие игры. Золота и два серебра для команд Украины
УАФ. Команда ДТЭУ

VII Європейські університетські ігри, які у 2024 році приймала Угорщина, стали найуспішнішими для українського студентського футболу.

Вперше в історії українські команди з футболу та футзалу здобули золоті та срібні нагороди головної спортивної події університетського спорту Європи.

Золота звитяга ДТЕУ. Футбольна збірна Державного торговельно-економічного університету під керівництвом Олексія Яценка здобула золоті нагороди у футбольному турнірі. Після перемоги у фіналі над командою німецького Університету Вюрцбурга з рахунком 2:0 українська збірна отримала право представляти Україну на чемпіонаті світу з футболу серед студентів, який відбудеться наступного року.

Срібні нагороди НУФВСУ та УДУіМД. Футзальна збірна Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання НУФВСУ, уперше взявши участь у Європейських іграх, виборола срібні нагороди. Під керівництвом Юрія Іванишина команда чудово виступила, поступившись лише у фіналі по пенальті команді іспанського Університету Севільї з рахунком 5:6.


Збірна Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання НУФВСУ


Жіноча футзальна збірна Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Жіноча футзальна збірна Українського державного університету імені Михайла Драгоманова під керівництвом Руслана Мішаровського вдруге поспіль здобула срібні нагороди. Ксенія Гриценко була визнана найкращим гравцем турніру, а разом з Альоною Коваленко включена до символічної збірної турніру.

Якісний виступ УДПУ. Жіноча футбольна збірна Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під керівництвом Володимира Щербини виграла малий турнір чотирьох збірних, обігравши команди Німеччини, Португалії та Норвегії, й посіла п'яте місце.


Жіноча футбольна збірна Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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