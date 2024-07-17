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17 июля 2024, 02:31 | Обновлено 17 июля 2024, 02:36
42
0

Европейские студенческие игры. Украинские команды продолжают борьбу

Соревнования по футболу и футзалу проходят в Венгрии

17 июля 2024, 02:31 | Обновлено 17 июля 2024, 02:36
42
0
Европейские студенческие игры. Украинские команды продолжают борьбу
УАФ

Українські футбольні та футзальні команди продовжують свої виступи на Європейських студентських іграх 2024, що проходять в угорських Дебрецені та Мішкольці.

Команда УДПУ ім. П. Тичини зазнала своєї першої поразки, поступившись суперникам з Університету Вюрцбурга – 0:2.

Склад команди УДПУ ім. П. Тичини: Рябовіл, Бордюг, Янчук, Чорненко, Січкаренко, Тарасюк.

Турнірне становище у групі В: 1. Університет Вюрцбурга – 6 очок, 2. Університет Ренна – 4 очки, 3. УДПУ ім. П. Тичини – 1 очко, 4. Норвезький університет науки й технологій – 0 очок.


Команда УДПУ ім. П. Тичини

Команда Державного техніко-економічного університету (ДТЕУ) у футбольному турнірі здобула перемогу в групі D над Університетом Ювяскюля з Фінляндії – 4:0.

Склад команди ДТЕУ: Проценко, Ільченко (Бабич, 36), Хруль (Ліга, 36), Дедух, Романенко, Кравченко, П. Савчук, Сухоручко (Правук, 61), О. Савчук (Дарда, 58), Максимець, Сутченко (Сахно, 53).

Голами відзначилися: Дедух, Сухоручко (2), Дарда.

Турнірне становище у групі D: 1. ДТЕУ – 7 очок, 2. Університет Орлеана – 5 очок, 3. Університет Ювяскюля – 4 очки, 4. Університет Фан Фолі – 0 очок.


Команда Державного техніко-економічного університету

Збірна Інституту фізичного виховання та спорту ІФФКФВ в останньому матчі групового раунду футзального турніру розбила Кільський університет із Німеччини – 14:1.

Склад ІФФКФВ: Левандівський (Гордієвич, 21), Масевич, Жуков, Ткачук, Швед, Британ, Дичук, Савич, Лейбʼюк, Дроздов, Клімчук, Баланик.

Голами відзначилися: Клімчук (3), Ткачук (2), Дичук (2), Масевич, Савич, Лейбʼюк, Баланик, Жуков, Дроздов.

Підсумкове турнірне становище у групі С: 1. ІФФКФВ – 12 очок, 2. Азербайджанська академія спорту – 9 очок, 3. Гданський університет – 4 очки, 4. Кільський університет – 3 очки, 5. Католицький університет Естерхазі – 1 очко.

Далі ІФФКФВ проведе чвертьфінальний поєдинок проти Університету Ліона.


Момент матчу збірної Інституту фізичного виховання та спорту ІФФКФВ

Жіноча збірна Університету ім. М. Драгоманова у футзальному турнірі зазнала поразки в серії пенальті у вирішальному матчі групового етапу Європейських студентських ігор, проти фінського Університету Тампере, – 1:1, п.п. 3:4.

Склад збірної Університету ім. М. Драгоманова: Митрофанська (Кузубова, 20), Гриценко, Васковець, Кузнецова, Ковшик, Коваленко, Степаненко, Скибіна, Мокбель, В. Сергієва, Беззубова.

Єдиним забитим м'ячем із гри в українок відзначилася Коваленко.

Підсумкове турнірне становище у групі D: 1. Університет Тампере – 5 очок, 2. УДУ ім. М Драгоманова – 4 очки, 3. Університет Міньйо – 0 очок.

Далі УДУ ім. М. Драгоманова розпочне стадію стикових матчів, де першим суперником буде Лісабонський університет Нова.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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