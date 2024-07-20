Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера

21-летний украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный может летом сменить клуб.

По информации Caughtoffside, лондонский «Арсенал», кроме Риккардо Калафьори, рассчитывает подписать еще одного центрбека. «Канониры» начали серьезно рассматривать трансфер Забарного. Отмечается, что «Борнмут» открыт к переговорам по трансферу, но рассчитывает выручить за Забарного 40-45 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Забарный провел за «Борнмут» 42 матча во всех турнирах и забил один гол.

Ранее Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде.