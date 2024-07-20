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Англия
20 июля 2024, 00:01 | Обновлено 20 июля 2024, 00:03
892
0

Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера

«Арсенал» хочет подписать украинца

20 июля 2024, 00:01 | Обновлено 20 июля 2024, 00:03
892
0
Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21-летний украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный может летом сменить клуб.

По информации Caughtoffside, лондонский «Арсенал», кроме Риккардо Калафьори, рассчитывает подписать еще одного центрбека. «Канониры» начали серьезно рассматривать трансфер Забарного. Отмечается, что «Борнмут» открыт к переговорам по трансферу, но рассчитывает выручить за Забарного 40-45 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Забарный провел за «Борнмут» 42 матча во всех турнирах и забил один гол.

Ранее Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде.

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Борнмут Риккардо Калафьори трансферы АПЛ Арсенал Лондон Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
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