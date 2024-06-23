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Англия
23 июня 2024, 23:31 |
1481
1

Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде

Илья не хочет пропускать предсезонную подготовку с «Борнмутом»

23 июня 2024, 23:31 |
1481
1
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центрбек Илья Забарный рассказал, почему отказался представлять украинскую сборную на олимпийских играх 2024.

«Украина впервые на этом турнира, это важно, но если я туда поеду, то я пропущу предсезонную подготовку с «Борнмутом», я не смогу восстановиться и отдохнуть. Это не критично, но важно, ведь меня ждет очень долгий сезон в АПЛ.

Я не могу 24/7 играть в футбол, я хочу, но понимаю, что если я буду везде, я могу просто выгореть. Мне очень грустно, что так есть.

Я думаю, что должны играть те игроки, которые мало играют за свои клубы, у кого нет опыта, должны играть те футболисты, которые заслуживают этого», – сказал Забарный.

Ранее УАФ получила ответ относительно участия Мудрика и Забарного на Олимпиаде.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Keen Vision
Сумно, але очікувано. Будемо сподіватися, що інші гравці скористаються шансом заявити про себе. Талановитих футболістів у нас вистачає.
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