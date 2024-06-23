Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде

Украинский центрбек Илья Забарный рассказал, почему отказался представлять украинскую сборную на олимпийских играх 2024.

«Украина впервые на этом турнира, это важно, но если я туда поеду, то я пропущу предсезонную подготовку с «Борнмутом», я не смогу восстановиться и отдохнуть. Это не критично, но важно, ведь меня ждет очень долгий сезон в АПЛ.

Я не могу 24/7 играть в футбол, я хочу, но понимаю, что если я буду везде, я могу просто выгореть. Мне очень грустно, что так есть.

Я думаю, что должны играть те игроки, которые мало играют за свои клубы, у кого нет опыта, должны играть те футболисты, которые заслуживают этого», – сказал Забарный.

Ранее УАФ получила ответ относительно участия Мудрика и Забарного на Олимпиаде.