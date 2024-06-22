Источник: УАФ получила ответ по участию Мудрика и Забарного на Олимпиаде
Челси и Борнмут игроков не отпустят, Динамо точно отпустит двух футболистов
По информации журналиста Игоря Бурбаса, УАФ получила ответ от Челси и Борнмута по поводу участия украинских игроков в Олимпийских Играх.
Сообщается, что клубы не отпустят вингера Михаила Мудрика и защитника Илью Забарного на Игры. Кроме того, польская Лехия не отпустит на Олимпиаду хавбека Ивана Желизко.
Зато Динамо Киев готово отпустить своего новичка Максима Брагару и Николая Михайленко. Участие Назара Волошина пока под вопросом.
Ранее тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань ожидал, что будут проблемы с составом.
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