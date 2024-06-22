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Украина. Премьер лига
22 июня 2024, 19:10 | Обновлено 22 июня 2024, 19:11
2599
0

Источник: УАФ получила ответ по участию Мудрика и Забарного на Олимпиаде

Челси и Борнмут игроков не отпустят, Динамо точно отпустит двух футболистов

22 июня 2024, 19:10 | Обновлено 22 июня 2024, 19:11
2599
0
Источник: УАФ получила ответ по участию Мудрика и Забарного на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Забарный

По информации журналиста Игоря Бурбаса, УАФ получила ответ от Челси и Борнмута по поводу участия украинских игроков в Олимпийских Играх.

Сообщается, что клубы не отпустят вингера Михаила Мудрика и защитника Илью Забарного на Игры. Кроме того, польская Лехия не отпустит на Олимпиаду хавбека Ивана Желизко.

Зато Динамо Киев готово отпустить своего новичка Максима Брагару и Николая Михайленко. Участие Назара Волошина пока под вопросом.

Ранее тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань ожидал, что будут проблемы с составом.

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Челси Михаил Мудрик Илья Забарный Борнмут сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Иван Желизко Динамо Киев Максим Брагару Николай Михайленко Назар Волошин
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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