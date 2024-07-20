Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, украинский вратарь согласился на переход в «Челси». «Пенсионеры» пока не вступали в переговоры с «Реалом» по поводу трансфера. Лондонский клуб готов предложить за Лунина 10-12 миллионов евро + Кепу Аррисабалагу. «Сливочные» в свою очередь заинтересованы в возвращении Кепы.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».