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  4. Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Англия
20 июля 2024, 03:11 |
288
0

Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ

Украинский вратарь согласился перейти в «Челси»

20 июля 2024, 03:11 |
288
0
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, украинский вратарь согласился на переход в «Челси». «Пенсионеры» пока не вступали в переговоры с «Реалом» по поводу трансфера. Лондонский клуб готов предложить за Лунина 10-12 миллионов евро + Кепу Аррисабалагу. «Сливочные» в свою очередь заинтересованы в возвращении Кепы.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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