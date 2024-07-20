Владимир ПЯТЕНКО: «Нужно очень серьезно отнестись к команде Турции»

19 июля в Швейцарии состоялась жеребьевка двух раундов плей-офф отбора Евро-2025 среди женских сборных.

В первом раунде украинские футболистки сыграют с командой Турции (23 октября – в гостях, а 29 октября – в роли номинальных хозяев).

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился своими ожиданиями от осенних противостояний с командой Турции:

«Нам достался серьезный оппонент. Сборная Турции с каждым сезоном добавляет, вот и на групповом этапе текущего отбора Евро-2025 уступила в Лиге В только Швейцарии, опередив Венгрию и Азербайджан. Этот прогресс можно прежде всего объяснить ростом уровня чемпионата Турции, где большинство клубов уже могут усилиться качественными легионерами, и это способствует конкуренции.

Вот почему нужно очень серьезно отнестись к команде Турции. Нам может пригодиться то, что сезон в Украине стартует на месяц раньше, поэтому проблем с игровой практикой у моих подопечных не должно быть. Надеюсь, что удастся провести и полноценный этап подготовки. Надо будет учесть каждую мелочь, потому что настраиваемся только на победу».