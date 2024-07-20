Донецкий «Шахтер» продолжает готовиться к новому сезону на собрании в словенском Брдо. В пятницу, 19 июля, команда провела утреннюю тренировочную сессию.

Выполнив требуемый комплекс упражнений в фитнес-зале, футболисты и тренеры переместились на поле. Основной локации «оранжево-черных» ожидали разминка, работа над держанием мяча и развитием атак через фланговые подачи с завершающими ударами. Также подопечные Марино Пушича поработали над комбинационными действиями и тактическими аспектами.

20 июля в 15:00 по киевскому времени состоится следующий спарринг. «Шахтер» проведет контрольный матч с английским «Ипсвичем».

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Ипсвич Таун