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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 06:45 | Обновлено 20 июля 2024, 07:15
228
0

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Ипсвич Таун

Команда Марино Пушича продолжает подготовку к новому сезону в Словении

20 июля 2024, 06:45 | Обновлено 20 июля 2024, 07:15
228
0
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Ипсвич Таун
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает готовиться к новому сезону на собрании в словенском Брдо. В пятницу, 19 июля, команда провела утреннюю тренировочную сессию.

Выполнив требуемый комплекс упражнений в фитнес-зале, футболисты и тренеры переместились на поле. Основной локации «оранжево-черных» ожидали разминка, работа над держанием мяча и развитием атак через фланговые подачи с завершающими ударами. Также подопечные Марино Пушича поработали над комбинационными действиями и тактическими аспектами.

20 июля в 15:00 по киевскому времени состоится следующий спарринг. «Шахтер» проведет контрольный матч с английским «Ипсвичем».

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Ипсвич Таун

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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