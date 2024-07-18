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  4. Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
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18 июля 2024, 23:52 |
475
1

Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века

Лучшим спортсменом был признан Майкл Фелпс

18 июля 2024, 23:52 |
475
1
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
ESPN

Известный американский портал ESPN опубликовал рейтинг лучших спортсменов XXI века.

Первое место в рейтинге занял легендарный американский пловец Майкл Фелпс, который является 23-кратным олимпийским чемпионом. Вторую позицию в списке заняла теннисистка Серена Уильямс, а восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси занял третью строчку.

В топ-5 также вошел баскетболист Леброн Джеймс и экс-звезда американского футбола Том Брэди. Португальский футболист Криштиану Роналду разместился на 13-й строчке рейтинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных футболистов за всю историю.

Топ-25 лучших спортсменов XXI века

  1. Майкл Фелпс, плавание;
  2. Серена Уильямс, теннис;
  3. Лионель Месси, футбол;
  4. Леброн Джеймс, баскетбол;
  5. Том Брэди, американский футбол;
  6. Роджер Федерер, теннис;
  7. Симона Байлс, гимнастика;
  8. Тайгер Вудс, гольф;
  9. Усэйн Болт, легкая атлетика;
  10. Кобе Брайант, баскетбол;
  11. Новак Джокович, теннис;
  12. Рафаэль Надаль, теннис;
  13. Криштиану Роналду, футбол;
  14. Стефен Карри, баскетбол;
  15. Кэтлин Ледеки, плавание;
  16. Тим Данкан, баскетбол;
  17. Шакил О′Нил, баскетбол;
  18. Патрик Махоумс, американский футбол;
  19. Льюис Хэмилтон, автогонки;
  20. Аарон Дональд, американский футбол;
  21. Дайана Таурази, баскетбол;
  22. Сидни Кросби, хоккей;
  23. Кевин Гарнетт, баскетбол;
  24. Альберт Пухолс, бейсбол;
  25. Флойд Мейвезер, бокс.
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Майкл Фелпс Том Брэди Серена Уильямс Леброн Джеймс Роджер Федерер Тайгер Вудс Усэйн Болт Коби Брайант Новак Джокович Рафаэль Надаль Криштиану Роналду Кэти Ледеки Стефен Карри Шакил О'Нил Тим Данкан Патрик Махоумс Льюис Хэмилтон Сидни Кросби Кевин Гарнетт Флойд Мейвезер рейтинг ESPN
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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bolelschik
обязательно включают спортсменов тех вида спорта, в которых соревнуются только американцы
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