Известный американский портал ESPN опубликовал рейтинг лучших спортсменов XXI века.

Первое место в рейтинге занял легендарный американский пловец Майкл Фелпс, который является 23-кратным олимпийским чемпионом. Вторую позицию в списке заняла теннисистка Серена Уильямс, а восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси занял третью строчку.

В топ-5 также вошел баскетболист Леброн Джеймс и экс-звезда американского футбола Том Брэди. Португальский футболист Криштиану Роналду разместился на 13-й строчке рейтинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных футболистов за всю историю.

Топ-25 лучших спортсменов XXI века