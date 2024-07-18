Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Лучшим спортсменом был признан Майкл Фелпс
Известный американский портал ESPN опубликовал рейтинг лучших спортсменов XXI века.
Первое место в рейтинге занял легендарный американский пловец Майкл Фелпс, который является 23-кратным олимпийским чемпионом. Вторую позицию в списке заняла теннисистка Серена Уильямс, а восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси занял третью строчку.
В топ-5 также вошел баскетболист Леброн Джеймс и экс-звезда американского футбола Том Брэди. Португальский футболист Криштиану Роналду разместился на 13-й строчке рейтинга.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных футболистов за всю историю.
Топ-25 лучших спортсменов XXI века
- Майкл Фелпс, плавание;
- Серена Уильямс, теннис;
- Лионель Месси, футбол;
- Леброн Джеймс, баскетбол;
- Том Брэди, американский футбол;
- Роджер Федерер, теннис;
- Симона Байлс, гимнастика;
- Тайгер Вудс, гольф;
- Усэйн Болт, легкая атлетика;
- Кобе Брайант, баскетбол;
- Новак Джокович, теннис;
- Рафаэль Надаль, теннис;
- Криштиану Роналду, футбол;
- Стефен Карри, баскетбол;
- Кэтлин Ледеки, плавание;
- Тим Данкан, баскетбол;
- Шакил О′Нил, баскетбол;
- Патрик Махоумс, американский футбол;
- Льюис Хэмилтон, автогонки;
- Аарон Дональд, американский футбол;
- Дайана Таурази, баскетбол;
- Сидни Кросби, хоккей;
- Кевин Гарнетт, баскетбол;
- Альберт Пухолс, бейсбол;
- Флойд Мейвезер, бокс.
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