Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Сборная УКРАИНЫ
19 июля 2024, 16:45 |
670
0

Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную

Тренер является самым титулованным в истории футбола

19 июля 2024, 16:45 |
670
0
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Экс-тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил предложение возглавить национальную сборную Украины.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Шевченко предложил румынскому наставнику пост главного тренера в сборной Украины. Об этом сообщил рымунский журналист Дечебал Рэдулеску.

«С Луческу другая история, я вам здесь впервые говорю, у меня есть информация, что они обсуждают возможность возглавить сборную Украины. Я слышал, что на днях ему позвонил Шевченко. Я слышал, что он ведет переговоры со сборной Украины, что мне кажется фантастическим», – заявил Рэдулеску.

Интересно отметить, что Луческу с 35-ю трофеями является самым титулованным тренером в истории футбола.

В настоящее время у Украины есть тренер в лице Сергея Реброва, у которого еще действует контракт до лета 2026 года. Раннее УАФ оценила работу нынешнего главного тренера.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили, кто заменит Маркевича
Легенда Динамо назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч-2024
ФОТО. Сказал – сделал. Кукурелья изменил имидж, как и обещал
Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Мирча Луческу назначение тренера
Алексей Тиньков Источник: Digisport.ro
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аякс – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 19 июля 2024, 15:01 0
Аякс – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Аякс – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
Футбол | 19 июля 2024, 12:59 7
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»
БЕРЕЗА: «Коломойский не имеет отношения к созданию СК Днепр-1»

Почетный президент «Днепра-1» жестко раскритиковал менеджмент клуба

«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 18.07.2024, 18:47
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Футбол | 18.07.2024, 23:17
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Украине нужна победа. Таблицы Евро-2024 U19: Италия – досрочно в полуфинале
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Футбол | 18.07.2024, 18:20
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
18.07.2024, 21:06 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
18.07.2024, 21:30 1
Футбол
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
18.07.2024, 02:38
Бокс
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
18.07.2024, 20:36 45
Футбол
Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
Берлин покорить не удалось. Динамо в результативном матче проиграло Униону
18.07.2024, 20:01 78
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
18.07.2024, 12:36 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем