Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную

Экс-тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу получил предложение возглавить национальную сборную Украины.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Шевченко предложил румынскому наставнику пост главного тренера в сборной Украины. Об этом сообщил рымунский журналист Дечебал Рэдулеску.

«С Луческу другая история, я вам здесь впервые говорю, у меня есть информация, что они обсуждают возможность возглавить сборную Украины. Я слышал, что на днях ему позвонил Шевченко. Я слышал, что он ведет переговоры со сборной Украины, что мне кажется фантастическим», – заявил Рэдулеску.

Интересно отметить, что Луческу с 35-ю трофеями является самым титулованным тренером в истории футбола.

В настоящее время у Украины есть тренер в лице Сергея Реброва, у которого еще действует контракт до лета 2026 года. Раннее УАФ оценила работу нынешнего главного тренера.