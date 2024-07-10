УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины

Украинская ассоциация футбола провела заседание Исполнительного комитета, на котором рассмотрела выступления сборной Украины на Евро-2024.

Тренеру Сергею Реброву выразили доверие, несмотря на то, что команда с 4 очками не вышли из группы.

После обсуждения выступлений национальной сборной Сергею Реброву и его тренерскому штабу была выражена полная поддержка. Это предложение поддержали все члены исполкома. В свою очередь Сергей Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.

«Наша главная команда, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, все же попала на чемпионат Европы. На самом чемпионате сборная не оправдала надежд и не вышла из группы. Основной причиной стал провальный первый матч, в котором мы уступили сборной Румынии. К сожалению, в следующих матчах исправить ситуацию не удалось, хотя команда Сергея Реброва и смогла набрать четыре очка – это самый большой результат за все время выступлений сборной Украины в финальных турнирах Евро.

Отметим, что УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также учитывали, оценивая работу тренерского штаба. В целом Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва.

Сейчас задача национальной команды – подготовиться к выступлениям в Лиге наций, матчи которой начнутся уже в сентябре, и квалификации к чемпионату мира-2026. До старта национальной команды в Лиге наций и после окончания Олимпийских игр мы проанализируем ее выступления, а также выступления двух юношеских и олимпийской сборной этим летом на заседании комитета национальных сборных», — прокомментировал итоги исполкома президент УАФ Андрей Шевченко.