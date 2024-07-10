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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 16:31 | Обновлено 10 июля 2024, 16:34
2450
25

УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины

Шевченко подвел итоги выступлений сборной Украины на Евро-2024

10 июля 2024, 16:31 | Обновлено 10 июля 2024, 16:34
2450
25
УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины
УАФ

Украинская ассоциация футбола провела заседание Исполнительного комитета, на котором рассмотрела выступления сборной Украины на Евро-2024.

Тренеру Сергею Реброву выразили доверие, несмотря на то, что команда с 4 очками не вышли из группы.

После обсуждения выступлений национальной сборной Сергею Реброву и его тренерскому штабу была выражена полная поддержка. Это предложение поддержали все члены исполкома. В свою очередь Сергей Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.

«Наша главная команда, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, все же попала на чемпионат Европы. На самом чемпионате сборная не оправдала надежд и не вышла из группы. Основной причиной стал провальный первый матч, в котором мы уступили сборной Румынии. К сожалению, в следующих матчах исправить ситуацию не удалось, хотя команда Сергея Реброва и смогла набрать четыре очка – это самый большой результат за все время выступлений сборной Украины в финальных турнирах Евро.

Отметим, что УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также учитывали, оценивая работу тренерского штаба. В целом Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва.

Сейчас задача национальной команды – подготовиться к выступлениям в Лиге наций, матчи которой начнутся уже в сентябре, и квалификации к чемпионату мира-2026. До старта национальной команды в Лиге наций и после окончания Олимпийских игр мы проанализируем ее выступления, а также выступления двух юношеских и олимпийской сборной этим летом на заседании комитета национальных сборных», — прокомментировал итоги исполкома президент УАФ Андрей Шевченко.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 25
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mastorent
кучка напёрсточников, подкормышей и вороватых гнид. что ещё скажешь.
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+8
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Карабас Барабас
Я так розумію, оцінка ребровської роботи - шикарно, блискуче і неперевершено! Допоки не буде в сбірній іноземного тренера - ПРИНЦИПОВО НЕ ДИВЛЮСЬ, най буде проклятий той футбол!
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+4
Dfs2262ar
Кто бы сомневался)))) Друзья ермака тут до самого немагу сидеть!
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+3
Перець
По 5 бальній системі на 5 з плюсом 
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+2
Boodya
Давайте так.
Винен в провалі не тільки тренер. (Який йде на повідку деяких президентів і спорт.дирів)
Винні всі, хто має відношення до збірної, журналісти (які за плату облизують посередніх футболістів, навіть за мірками УПЛ)
Президенти і спортдири деяких клубів, які заради втюхування посередніх футболістів вказують тренерам, кого потрібно викликати в збірну.
Тут все набагато глибше, ніж просто тренер (тренера замінять, а система залишиться)
Я спеціально не називаю прізвищ посередніх гравців, бо їх і так всі знають, їх від сили 3-4, але саме їх зробили кістяком збірної 
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+2
u6464u
а що , були в когось сумніви що щось зміниться , це ж Петракова  можуть карманні  журналюги поливати брудом , а тут все зашибісь , глухий кут .
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+2
Stanislav Matusevych
Жодних сумнівів і не було. Одне дно залишило інше дно на посаді. Не доживу я до іноземних тренерів у збірній, точно не доживу.
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Ожидаемо.
Дело то не в уаф. Оно не принимает решение
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+1
pricolist
Друг головного тренера вирішив не звільняти головного тренера, як несподівано.
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+1
jugulator
После провала на Евро можно было бы и уволить, но, видимо, не нашли, кем заменить.
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+1
Guy Fawkes
Чому Вернидуба не спробувати?
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+1
Владислав Ткаченко
Нажаль
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+1
mastorent
я когда эту гривневую прошмандовку монзуль в этом простигосподи "комитете" вижу,  у меня просто рукалицо происходит. для полноты пейзажа не хватает только по советски прилизанных, облезлых, верных барских псов - блохина, михайличенка, беланова и кто там ещё жопу просиживал я уже не помню.
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+1
Nick.Grabowski
Реброва фактично немає ким замінити.
Григорчук - таких як він не візьмуть. Скрипник - не потягне. Маркевич - втратив форму. Мальдера - це цікаво, але навіщо йому сюди їхати. 
А інших варіантів тренерів, імхо, які були би здатні керувати збірною мильних та надутих зірок нема.
Імхо, збірна зіграла на своєму рівні ... нічого несподіваного. Ніякого суттєвого прогресу або падіння. Десь плюс-мінус це і є наш рівень Словаччина-Польща-Румунія-Чехія.  
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+1
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OtsoCity
Спасибі Ребров та Лунін за Євро👍
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0
Макс Максов
А де сам Сірожа?
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0
Костя Шевченко
Там кого не постав - толку не буде. Розпитайте Петракова.
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0
AK.228
Ну ожидаемо…
Ебанное ффушное шобло 
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0
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