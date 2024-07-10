УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины
Шевченко подвел итоги выступлений сборной Украины на Евро-2024
Украинская ассоциация футбола провела заседание Исполнительного комитета, на котором рассмотрела выступления сборной Украины на Евро-2024.
Тренеру Сергею Реброву выразили доверие, несмотря на то, что команда с 4 очками не вышли из группы.
После обсуждения выступлений национальной сборной Сергею Реброву и его тренерскому штабу была выражена полная поддержка. Это предложение поддержали все члены исполкома. В свою очередь Сергей Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.
«Наша главная команда, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, все же попала на чемпионат Европы. На самом чемпионате сборная не оправдала надежд и не вышла из группы. Основной причиной стал провальный первый матч, в котором мы уступили сборной Румынии. К сожалению, в следующих матчах исправить ситуацию не удалось, хотя команда Сергея Реброва и смогла набрать четыре очка – это самый большой результат за все время выступлений сборной Украины в финальных турнирах Евро.
Отметим, что УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также учитывали, оценивая работу тренерского штаба. В целом Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва.
Сейчас задача национальной команды – подготовиться к выступлениям в Лиге наций, матчи которой начнутся уже в сентябре, и квалификации к чемпионату мира-2026. До старта национальной команды в Лиге наций и после окончания Олимпийских игр мы проанализируем ее выступления, а также выступления двух юношеских и олимпийской сборной этим летом на заседании комитета национальных сборных», — прокомментировал итоги исполкома президент УАФ Андрей Шевченко.
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Винен в провалі не тільки тренер. (Який йде на повідку деяких президентів і спорт.дирів)
Винні всі, хто має відношення до збірної, журналісти (які за плату облизують посередніх футболістів, навіть за мірками УПЛ)
Президенти і спортдири деяких клубів, які заради втюхування посередніх футболістів вказують тренерам, кого потрібно викликати в збірну.
Тут все набагато глибше, ніж просто тренер (тренера замінять, а система залишиться)
Я спеціально не називаю прізвищ посередніх гравців, бо їх і так всі знають, їх від сили 3-4, але саме їх зробили кістяком збірної
Дело то не в уаф. Оно не принимает решение
Григорчук - таких як він не візьмуть. Скрипник - не потягне. Маркевич - втратив форму. Мальдера - це цікаво, але навіщо йому сюди їхати.
А інших варіантів тренерів, імхо, які були би здатні керувати збірною мильних та надутих зірок нема.
Імхо, збірна зіграла на своєму рівні ... нічого несподіваного. Ніякого суттєвого прогресу або падіння. Десь плюс-мінус це і є наш рівень Словаччина-Польща-Румунія-Чехія.
Ебанное ффушное шобло