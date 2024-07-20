«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину
В Испании раскрыли детали взаимоотношений итальянского наставника с Андреем
Испанский журналист Альберто Перейро рассказал, как главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти относится к украинскому голкиперу Андрею Лунину.
«Анчелотти никогда в жизни не нравился Андрей Лунин. Он ставил украинского вратаря в стартовый состав из-за игры, которую тот показывал», – сказал журналист.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
🔉 @AlbertoPereiro— Radioestadio Noche (@RadioestadioN) July 18, 2024
"A Ancelotti no le ha gustado en la vida Lunin. Lo ha puesto por el rendimiento que estaba dando" pic.twitter.com/pSBTCAxUrY
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