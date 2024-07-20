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  4. «Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину
Испания
20 июля 2024, 00:44 | Обновлено 20 июля 2024, 01:17
1100
1

«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину

В Испании раскрыли детали взаимоотношений итальянского наставника с Андреем

20 июля 2024, 00:44 | Обновлено 20 июля 2024, 01:17
1100
1
«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Альберто Перейро рассказал, как главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти относится к украинскому голкиперу Андрею Лунину.

«Анчелотти никогда в жизни не нравился Андрей Лунин. Он ставил украинского вратаря в стартовый состав из-за игры, которую тот показывал», – сказал журналист.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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CrimeaUKRAINE
Доброї Ночі  я знаю як виграти у Росіі країни терористів теоретично.Нам потріібна фінансова допомога з усього світу, а це означає що всі наші Українці повинні бути активніше і створювати аккаунти у підтримку України масово нові і існуючі (Інстаграм, Фейсбук, Тік Ток, Ютуб, Телеграм, Олх, Твітер, Чат Bizzare, Badoo, Pokerstars,Counter-Strike Lineage2, photographers ua,і т.д у всіх можливих соцмережах світу і тоді люди нам будуть кидать дуже багато Грошей і буде багато зброї за їх рахунок фінансів.Допоможіть Робить Репост Спасіть Україну.Розкажіть Своім Друзям і шоб ваші Друзі розказували своїм друзям і т.д... і тоді ми переможемо Окупантів репосТ срочнО Крим це Україна
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