Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тома Менье со скандалом покинул Трабзонспор и перешел во французский клуб
Франция
20 июля 2024, 06:31 | Обновлено 20 июля 2024, 06:58
381
0

Тома Менье со скандалом покинул Трабзонспор и перешел во французский клуб

Правый защитник из Бельгии будет играть за команду Лилль

20 июля 2024, 06:31 | Обновлено 20 июля 2024, 06:58
381
0
Тома Менье со скандалом покинул Трабзонспор и перешел во французский клуб
ФК Лилль. Тома Менье

Бельгийский защитник Тома Менье стал игроком французского клуба «Лилль».

Его контракт будет действовать два сезона, до июля 2026 года. Договор подписал на правах свободного агента.

Недавно Менье расторг контракт с турецким клубом «Трабзонспор» за 5 минут до дедлайна, отправив e-mail в 23:55.

«Трабзонспор» собираться судиться с Менье и его новым клубом, считая такой расторжение контракт неправомочным.

В минувшем сезоне Менье провел 14 матчей и забил 1 гол за «Трабзонспор».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла накануне сезона усилилась молодым форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина усилилась голкипером, который играл за Кривбасс
Трансфер известного защитника в Манчестер Юнайтед сорвался
Тома Менье Трабзонспор Лилль трансферы Лиги 1 трансферы
Николай Степанюк Источник: ФК Лилль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
Футбол | 19 июля 2024, 16:23 2
Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025

Украинки проведут матчи с Турцией, а затем с Грецией или Бельгией

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Ипсвич Таун
Футбол | 20 июля 2024, 06:45 0
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Ипсвич Таун
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Ипсвич Таун

Команда Марино Пушича продолжает подготовку к новому сезону в Словении

Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Бокс | 19.07.2024, 07:33
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
ПУШИЧ: «10 игроков прибыли из сборных позже, и это отставание ощущается»
Футбол | 20.07.2024, 06:40
ПУШИЧ: «10 игроков прибыли из сборных позже, и это отставание ощущается»
ПУШИЧ: «10 игроков прибыли из сборных позже, и это отставание ощущается»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
Бокс | 19.07.2024, 15:35
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века
19.07.2024, 08:16 2
Теннис
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
19.07.2024, 07:05 26
Футбол
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 5
Футбол
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
18.07.2024, 18:47 1
Бокс
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
18.07.2024, 20:36 47
Футбол
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
19.07.2024, 02:33 2
Футбол
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
19.07.2024, 00:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем