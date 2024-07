Тома Менье со скандалом покинул Трабзонспор и перешел во французский клуб

Бельгийский защитник Тома Менье стал игроком французского клуба «Лилль».

Его контракт будет действовать два сезона, до июля 2026 года. Договор подписал на правах свободного агента.

Недавно Менье расторг контракт с турецким клубом «Трабзонспор» за 5 минут до дедлайна, отправив e-mail в 23:55.

«Трабзонспор» собираться судиться с Менье и его новым клубом, считая такой расторжение контракт неправомочным.

В минувшем сезоне Менье провел 14 матчей и забил 1 гол за «Трабзонспор».

LOSC is pleased to welcome the signing of Thomas Meunier. The Belgian international, has signed a two-season contract until 2026.



Welcome, Thomas! pic.twitter.com/Sx2QzS5ZTa