Буковина в спарринге отгрузила 5 мячей в ворота Скалы

«Буковина» провела у Чернівцях на своєму клубному стадіоні черговий спаринг, готуючись до старту нового сезону в Першій лізі. Суперником «жовто-чорних» був один із найстаріших клубів України – стрийська «Скала 1911».

Наприкінці лютого поточного року за кілька тижнів до відновлення сезону команди зустрічалися між собою у закарпатській Кам'яниці, і тоді більш статусні чернівчани довели свою перевагу над суперником – 3:1. Зараз «Буковина» потiшила своїх вболівальників ще більш переконливою перемогою.

При цьому в дебюті матчу першу гостроту вдалося створити гостям. На 7-й хвилині вони чудово вийшли з оборони в атаку, наприкінці якої Данило Каневцев перервав гострий простріл із лівого флангу. «Буковина» відповіла через 7 хвилин не менш ефектною багатоходовою атакою. У її фінальній частині Владислав Хамелюк потужно пробив з меж штрафного майданчика «Скали 1911» прямо в ту точку, де знаходився голкіпер стриян. В середині першого тайму Владислав отримав довгу передачу з центрального кола від Віталія Кольцова, вийшов з місця лівого інсайду на ударну позицію, але й у цьому епізоді воротар «Скали 1911» врятував свою команду.

На 28-й хвилині з третьої спроби Владислав Хамелюк нарешті відкрив рахунок! Гольову атаку зі своєї половини поля розпочав Кольцов, а в її кінцівці Кілєвий після флангової передачі Бойчука відкинув м'яч трохи назад Хамелюку, і Владислав влучив у ворота повторним ударом після того, як перший був заблокований захисником.

Стриянам знадобилося менше 10 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Їхній гравець завдав прицільного удару метрів із 14-, який намагався заблокувати Кольцов, проте м'яч від ноги півзахисника опинився у воротах Данила Каневцева.

Кінцівка першого тайму була відзначена двома небезпечними ударами Арсенія Кілєвого, а головне – другим у матчі лідерством «Буковини» в рахунку. На останній хвилині Данило Гончарук перехопив м'яч у штрафному майданчику суперника, після чого був збитий захисником. Абсолютно заслужений пенальті чітко реалізував Віталій Кольцов, який перехитрив з 11-метрової позначки голкiпера.

Друга половина зустрічі вийшла такою ж цікавою. Обидві команди прагнули діяти на високих швидкостях, в тому числі завдяки тому, що з перших хвилин другого тайму за хмарами сховалося сонце. У дебюті тайму після пасу Бойчука з глибини поля ледь не втік до воріт гостей Андрій Андрейчук, проте цей прорив було зупинено жорстким підкатом захисника. На 62-й хвилині Андрію не вдалося у «ближньому бою» переграти голкіпера, а через хвилину воротар «Скали 1911» парирував потужний удар з гострого кута форварда.

Буквально відразу після цього епізоду тренерський штаб чернівецької команди зробив численні заміни у складі, й новій обоймі польових гравців чернiвчан знадобилися лише лічені хвилини, щоб збільшити рахунок. Спочатку стійка воріт відбила удар Максима Гірного, а після того, як м'яч відскочив у поле, «жовто-чорні» зробили відразу кілька спроб добити сферу у ворота. Це вдалося Данилу Голубу, який переправив м'яч у ворота після удару Юрія Глущука з-за меж штрафного майданчика гостей.

Останні 20 хвилин поєдинку пройшли за величезної переваги господарів поля. Підопічні Валерія Кривенцова мали чимало можливостей зробити рахунок великим ще до того, як це вдалося на 84-й хвилині Гірному. Максим у цьому гольовому епізоді реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером після ідеальної вертикальної передачі Андрія Буська.

Форварду «жовто-чорних» також судилося поставити «крапку» в цьому матчі. Гірний з близької вiдстанi замкнув передачу Івана Тищенка, а на початку цього взяття воріт вiдбувся умілий пресинг чернівчан. 5:1 – підсумкова перемога «Буковини».

Товариський матч

19 липня. Чернiвцi. Стадiон «Буковина»

Буковина Чернівці – Скала 1911 – 5:1

Голи: Хамелюк, 28, Кольцов, 45 (пен), Голуб, 68, Гiрний, 84, 89 – гравець на переглядi, 36

Буковина: Каневцев, Бусько, Дудник (Шинкаренко, 65), Лопирьонок, Морговський (Рудавський, 65), Кольцов (Бодня, 65), Хамелюк (Глущук, 65), Кiлєвий (Тищенко, 65), Бойчук (Голуб, 65), Гончарук (Будняк, 65), Андрейчук (Гiрний, 79).

Скала 1911 (старт): гравець на переглядi, Яната, Николишин, Пастух, Цень, гравець на переглядi, Ралюченко, гравець на переглядi, Авер'янов, Лук'янченко, гравець на переглядi.