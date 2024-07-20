Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига20 июля 2024, 05:57 | Обновлено 20 июля 2024, 06:20
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Оболонь разгромила Чайку в спарринге в летнее межсезонье
Товарищеский матч прошел в Буче на базе клуба Оболонь
20 июля 2024, 05:57 | Обновлено 20 июля 2024, 06:20
47
0
Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Оболонь разгромила Чайку в спарринге в летнее межсезонье со счетом 3:0.
Контрольный поединок прошел в Буче на базе клуба Оболонь.
Товарищеский матч
19 июля, 18:00. Буча. УТБ ФК Оболонь
Оболонь Киев – Чайка Петропавловская Борщаговка – 3:0 (0:0)
Голы: Грисьо, 50, Лях, 57, Вишневский, 61
Видео голов и обзор
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