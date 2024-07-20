Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь разгромила Чайку в спарринге в летнее межсезонье
Товарищеские матчи
Оболонь
19.07.2024 18:00 – FT 3 : 0
Чайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 05:57 | Обновлено 20 июля 2024, 06:20
47
0

Оболонь разгромила Чайку в спарринге в летнее межсезонье

Товарищеский матч прошел в Буче на базе клуба Оболонь

20 июля 2024, 05:57 | Обновлено 20 июля 2024, 06:20
47
0
Оболонь разгромила Чайку в спарринге в летнее межсезонье
ФК Оболонь

Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Оболонь разгромила Чайку в спарринге в летнее межсезонье со счетом 3:0.

Контрольный поединок прошел в Буче на базе клуба Оболонь.

Товарищеский матч

19 июля, 18:00. Буча. УТБ ФК Оболонь

Оболонь Киев – Чайка Петропавловская Борщаговка – 3:0 (0:0)

Голы: Грисьо, 50, Лях, 57, Вишневский, 61

Видео голов и обзор

По теме:
Буковина в спарринге отгрузила 5 мячей в ворота Скалы
Какая команда УПЛ наиболее интенсивно прессинговала соперников в сезоне УПЛ
Названо, игроки какой команды чаще других теряли мяч в сезоне УПЛ
Оболонь Киев Чайка Петропавловская Борщаговка товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор Максим Грисьо Олег Вишневский
Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Футбол | 19 июля 2024, 07:05 25
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века

Лучшим спортсменом был признан Майкл Фелпс

Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Футбол | 19 июля 2024, 10:29 0
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины

Нападающий «Шахтера» позволит Рахиму самостоятельно принимать решения

«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину
Футбол | 20.07.2024, 00:44
«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину
«Он ему никогда в жизни...» Известно, как Анчелотти относится к Лунину
Названы лучшие теннисисты XXI века
Теннис | 19.07.2024, 08:16
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века
Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны
Футбол | 19.07.2024, 21:22
Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны
Кепа ждет решение Лунина. Хочет остаться, в Реале им очень довольны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
18.07.2024, 03:14 1
Футбол
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
18.07.2024, 21:06 6
Футбол
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
Не Реал. Букмекеры назвали фаворита на титул Лиги чемпионов 2024/25
19.07.2024, 02:33 2
Футбол
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
19.07.2024, 16:45 31
Футбол
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
18.07.2024, 18:47 1
Бокс
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
18.07.2024, 12:36 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем