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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 01:43 | Обновлено 29 июня 2024, 02:50
31
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузвщитник продлил контракт с Оболонью

Егор Прокопенко пролонгировал контракт до июня 2026 года

29 июня 2024, 01:43 | Обновлено 29 июня 2024, 02:50
31
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузвщитник продлил контракт с Оболонью
ФК Оболонь. Егор Прокопенко

Полузащитник Оболони Егор Прокопенко подписал новый контракт с клубом УПЛ. Он будет выступать в составе пивоваров до июня 2026 года.

Егор Прокопенко является воспитанником пивоваров. Защитник дебютировал за киевлян 23 апреля 2018 в выездном матче против ФК Рух Винники.

Сейчас на счету 26-летнего игрока 97 матчей в бело-зеленой футболке, в которых он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

4 мая в поединке против черкасского ЛНЗ Егор Прокопенко получил разрыв передней крестообразной связки колена. Футболист в мае перенес операцию и сейчас проходит реабилитацию.

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Оболонь Киев Егор Прокопенко продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
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