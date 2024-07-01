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  4. КАЛЬЦОНА: «Судьи мне не понравились. Англия тянула время, они нас боялись»
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 03:25 |
116
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КАЛЬЦОНА: «Судьи мне не понравились. Англия тянула время, они нас боялись»

Главный тренер Словакии прокомментировал поражение от Англии на Евро-2024

01 июля 2024, 03:25 |
116
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КАЛЬЦОНА: «Судьи мне не понравились. Англия тянула время, они нас боялись»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Кальцона

30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан по итогам экстратайма.

После завершения встречи главный тренер словаков Франческо Кальцона прокомментировал результат поединка:

«Благодарю ребят, они точно следовали нашему плану. Мы немного уступили во втором тайме, но это было предсказуемо против команды такого уровня.

В дополнительное время игра шла в одни ворота, мы прижали их. Здорово так играть против такой команды, которая к тому же тянула время. Одна минута добавленного после затяжки со стороны вратаря – это действительно мало.

Судьи мне абсолютно не понравились, но, конечно, мы проиграли не из-за этого. Мы проиграли из-за пары неосторожных действий, но я безусловно горжусь своей командой, потому что мы предложили свой футбол, провели отличный матч, и я думаю, что словаки гордятся этим.

Я горд видеть, что такая команда, как Англия, в дополнительное время думает только о защите, с большим напряжением. Это значит, что они нас боялись. И это очень приятно, поэтому повторяю, я очень горжусь своими ребятами. Мы заслуживали пройти дальше, по моему мнению».

Форвард Словакии Иван Шранц:

«Это мой третий гол на турнире, ну и что? Могло бы быть красиво, здорово, но в последний момент мы проиграли. Нам не на что злиться, мы с этим разберемся. Но, возможно, мы будем сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Возможно, у нас не будет еще одного такого шанса написать историю».

Капитан Словакии Милан Шкриньяр:

«Трудно найти слова; нам всем очень грустно. Мы были так близки. А затем внезапно появился гол Беллингема. Обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. Мы были, наверное, в 30 секундах от победы. Но я действительно горжусь всей командой. Это была потрясающая поездка. Мы были готовы переписать историю Словакии, но, к сожалению, все пошло по другому пути. Надеюсь, мы вернемся сильнее».

Видеообзор матча Англия – Словакия (2:1)

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Франческо Кальцона Иван Шранц Милан Шкриньяр сборная Словакии по футболу сборная Англии по футболу Англия - Словакия Евро-2024 пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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