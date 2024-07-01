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Англия
01 июля 2024, 04:38 | Обновлено 01 июля 2024, 04:39
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0

Английский гранд вступил в борьбу за Киммиха

«Манчестер Сити» интересуется покупкой немецкого полузащитника

01 июля 2024, 04:38 | Обновлено 01 июля 2024, 04:39
136
0
Английский гранд вступил в борьбу за Киммиха
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих 

«Манчестер Сити» вступил в борьбу за немецкого полузащитника Йозуа Киммиха.

Как сообщает издание SunSport, игрок хотел бы воссоединиться с Пепом Гвардиолой, с которым они работали вместе в «Баварии». Окружение Киммиха хочет услышать, планирует ли Пеп подписать контракт, чтобы остаться в клубе после следующего лета. В свою очередь немец настолько решительно настроен снова играть под руководством испанского тренера, что готов рискнуть.

Тренер «Баварии» Винсент Компани был бы рад, если Киммих останется в немецком клубе, однако он понимает, что лучше отпустить его сейчас за примерно £40 млн, чем потерять бесплатно через 12 месяцев (по окончанию контракта).

Также 29-летний игрок, также хочет играть больше в полузащите, а не на правом фланге обороны. В «Ман Сити» позиция правого защитника закреплена за Кайлом Уокером, что делает переход всё более желаемым.

С Киммихом раннее контактировали испанские «Реал» и «Барселона», однако в первую очередь немец предпочитает переход в АПЛ.

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Йозуа Киммих трансферы Бавария трансферы Бундеслиги Манчестер Сити трансферы АПЛ Жузеп Гвардиола
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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