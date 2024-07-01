Английский гранд вступил в борьбу за Киммиха
«Манчестер Сити» интересуется покупкой немецкого полузащитника
«Манчестер Сити» вступил в борьбу за немецкого полузащитника Йозуа Киммиха.
Как сообщает издание SunSport, игрок хотел бы воссоединиться с Пепом Гвардиолой, с которым они работали вместе в «Баварии». Окружение Киммиха хочет услышать, планирует ли Пеп подписать контракт, чтобы остаться в клубе после следующего лета. В свою очередь немец настолько решительно настроен снова играть под руководством испанского тренера, что готов рискнуть.
Тренер «Баварии» Винсент Компани был бы рад, если Киммих останется в немецком клубе, однако он понимает, что лучше отпустить его сейчас за примерно £40 млн, чем потерять бесплатно через 12 месяцев (по окончанию контракта).
Также 29-летний игрок, также хочет играть больше в полузащите, а не на правом фланге обороны. В «Ман Сити» позиция правого защитника закреплена за Кайлом Уокером, что делает переход всё более желаемым.
С Киммихом раннее контактировали испанские «Реал» и «Барселона», однако в первую очередь немец предпочитает переход в АПЛ.
🚨 Manchester City are interested in signing Bayern Munich’s Joshua Kimmich. 🇩🇪— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 30, 2024
(Source: SunSport) pic.twitter.com/qLozhdxfyv
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