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Германия
19 июня 2024, 17:05 | Обновлено 19 июня 2024, 17:34
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Киммих рассказал, покинет ли Баварию нынешним летом

Контракт хавбека рассчитан до 2025 года

19 июня 2024, 17:05 | Обновлено 19 июня 2024, 17:34
430
0
Киммих рассказал, покинет ли Баварию нынешним летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих ответил на вопрос о том, покинет ли он мюнхенскую «Баварию» нынешним летом:

«Ситуация абсолютно ясна: у меня контракт с «Баварией» до 2025 года, поэтому сейчас не мое время вести себя активно. Я сосредоточен только на чемпионате Европы, а после этого у нас будет разговор», – цитирует Киммиха известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее главным претендентом на Киммиха называлась «Барселона». Однако каталонцы отказались от этого трансфера из-за финансовых запросов игрока.

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Йозуа Киммих Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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