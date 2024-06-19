Киммих рассказал, покинет ли Баварию нынешним летом

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих ответил на вопрос о том, покинет ли он мюнхенскую «Баварию» нынешним летом:

«Ситуация абсолютно ясна: у меня контракт с «Баварией» до 2025 года, поэтому сейчас не мое время вести себя активно. Я сосредоточен только на чемпионате Европы, а после этого у нас будет разговор», – цитирует Киммиха известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее главным претендентом на Киммиха называлась «Барселона». Однако каталонцы отказались от этого трансфера из-за финансовых запросов игрока.