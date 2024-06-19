Германия19 июня 2024, 17:05 | Обновлено 19 июня 2024, 17:34
430
0
Киммих рассказал, покинет ли Баварию нынешним летом
Контракт хавбека рассчитан до 2025 года
19 июня 2024, 17:05 | Обновлено 19 июня 2024, 17:34
430
0
Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих ответил на вопрос о том, покинет ли он мюнхенскую «Баварию» нынешним летом:
«Ситуация абсолютно ясна: у меня контракт с «Баварией» до 2025 года, поэтому сейчас не мое время вести себя активно. Я сосредоточен только на чемпионате Европы, а после этого у нас будет разговор», – цитирует Киммиха известный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее главным претендентом на Киммиха называлась «Барселона». Однако каталонцы отказались от этого трансфера из-за финансовых запросов игрока.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июня 2024, 10:19 4
Хавбек – о настроении в стане сборной Украины
Футбол | 18 июня 2024, 21:14 3
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы F на Евро-2024
Бокс | 19.06.2024, 12:46
Футбол | 19.06.2024, 11:40
Футбол | 19.06.2024, 17:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2024, 07:22 20
17.06.2024, 21:26 59
17.06.2024, 19:55 32
18.06.2024, 07:21 19
17.06.2024, 18:55 87
18.06.2024, 20:05 111
17.06.2024, 19:01 31
18.06.2024, 10:07 34