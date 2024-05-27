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  4. Барселона отказалась от Киммиха. Он требует слишком много денег
Испания
27 мая 2024, 20:30 |
1242
0

Барселона отказалась от Киммиха. Он требует слишком много денег

Финансовые аппетиты немца оказались не по карману каталонцам

27 мая 2024, 20:30 |
1242
0
Барселона отказалась от Киммиха. Он требует слишком много денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

«Барселона» отказалась от идеи приглашение ключевого полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. По информации испанских СМИ, переговоры между сторонами по поводу личного контракта зашли в тупик.

Запросы Киммиха по зарплате оказались чрезмерно высокими для «Барселоны». В «Баварии» 29-летний немец на данный момент зарабатывает 19,5 миллионов евро в год до налогообложения.

Напомним, приглашение Киммиха в «Барселону» было идеей Ханса-Дитера Флика, который должен в ближайшее время возглавить каталонцев.

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Барселона Йозуа Киммих Бавария трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Sport.es
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