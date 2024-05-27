Барселона отказалась от Киммиха. Он требует слишком много денег

«Барселона» отказалась от идеи приглашение ключевого полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. По информации испанских СМИ, переговоры между сторонами по поводу личного контракта зашли в тупик.

Запросы Киммиха по зарплате оказались чрезмерно высокими для «Барселоны». В «Баварии» 29-летний немец на данный момент зарабатывает 19,5 миллионов евро в год до налогообложения.

Напомним, приглашение Киммиха в «Барселону» было идеей Ханса-Дитера Флика, который должен в ближайшее время возглавить каталонцев.