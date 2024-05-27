Испания27 мая 2024, 20:30 |
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Барселона отказалась от Киммиха. Он требует слишком много денег
Финансовые аппетиты немца оказались не по карману каталонцам
27 мая 2024, 20:30 |
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«Барселона» отказалась от идеи приглашение ключевого полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. По информации испанских СМИ, переговоры между сторонами по поводу личного контракта зашли в тупик.
Запросы Киммиха по зарплате оказались чрезмерно высокими для «Барселоны». В «Баварии» 29-летний немец на данный момент зарабатывает 19,5 миллионов евро в год до налогообложения.
Напомним, приглашение Киммиха в «Барселону» было идеей Ханса-Дитера Флика, который должен в ближайшее время возглавить каталонцев.
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