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Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 16:59 | Обновлено 30 июня 2024, 17:11
66
0

ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шевченко продлил контракт с Вересом

Защитник подписал новое годовое соглашение

30 июня 2024, 16:59 | Обновлено 30 июня 2024, 17:11
66
0
ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шевченко продлил контракт с Вересом
НК Верес. Евгений Шевченко (справа)

Ровенский «Верес» официально объявил о продлении контракта с фланговым защитником Евгением Шевченко.

Футболист подписал с народным клубом новый однолетний контракт с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

28-летний Евгений Шевченко в прошлом сезоне сыграл за «красно-черных» 24 матча (21 в чемпионате УПЛ, 1 переходную игру и 2 игры в Кубке Украины), отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что на Евгения Шевченко претендовала полтавская «Ворскла», ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист 1925».

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Евгений Шевченко (футболист) Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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