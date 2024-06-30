ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шевченко продлил контракт с Вересом

Ровенский «Верес» официально объявил о продлении контракта с фланговым защитником Евгением Шевченко.

Футболист подписал с народным клубом новый однолетний контракт с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

28-летний Евгений Шевченко в прошлом сезоне сыграл за «красно-черных» 24 матча (21 в чемпионате УПЛ, 1 переходную игру и 2 игры в Кубке Украины), отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что на Евгения Шевченко претендовала полтавская «Ворскла», ковалевский «Колос» и харьковский «Металлист 1925».