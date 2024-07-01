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ITF
01 июля 2024, 02:26 |
95
0

Украинский теннисист выиграл 18-й парный титул в карьере несмотря на травму

Владислав Орлов и Петр Нестеров стали чемпионы на турнире ITF M25 в Сату-Маре

01 июля 2024, 02:26 |
95
0
Украинский теннисист выиграл 18-й парный титул в карьере несмотря на травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF М25 в Сату-Маре (Румыния).

В финале соревнований украинец и его напарник Петр Нестеров (Болгария) обыграли тандем Милош Кароль (Словакия) / Микаэль Шоу (Великобритания) в двух сетах.

ITF M25 Сату-Маре. Пары. Грунт. Финал

Владислав Орлов (Украина) / Петр Нестеров (Болгария) [1] – Милош Кароль (Словакия) / Микаэль Шоу (Великобритания) [3] – 6:4, 6:2

Для Орлова это 18-й парный трофей в карьере и 4-й в 2024 году. Для сравнения, за весь 2023 на счету Владислава было 3 титула.

В одиночном разряде 25-тысячника в Румынии Орлов снялся с матча 1-го раунда основной сетки против еще одного представителя Украины Эрика Ваншельбойма во 2-м сете при счете 6:2, 6:7 (6:8), 0:1 из-за травмы.

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Петр Нестеров Владислав Орлов трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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