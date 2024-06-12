Владислав Орлов завоевал парный трофей ITF на турнире в Польше

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный титул на грунтовом турнире серии ITF M15 в польском городе Гродзиск-Мазовецки.

Напарником украинца был чешский теннисист Даниэль Пати. Пара, сеяная под 1-м номером, выиграла все 4 матча.

В финале украино-чешский дуэт обыграл польский тандем Адам Баюрко и Павел Ющак – 6:0, 7:6 (7:1)

В одиночном разряде Владимир Орлов выбыл в 1/2 финала после поединка с Олегом Приходько, который и стал победителем турнира – 0:6, 3:6.

ITF M15. Гродзиск-Мазовецки (Польша)

Парный разряд

Одиночный разряд