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  4. Владислав Орлов завоевал парный трофей ITF на турнире в Польше
ITF
12 июня 2024, 05:15 | Обновлено 12 июня 2024, 06:07
38
0

Владислав Орлов завоевал парный трофей ITF на турнире в Польше

Напарником украинца был чешский теннисист Даниэль Пати

12 июня 2024, 05:15 | Обновлено 12 июня 2024, 06:07
38
0
Владислав Орлов завоевал парный трофей ITF на турнире в Польше
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный титул на грунтовом турнире серии ITF M15 в польском городе Гродзиск-Мазовецки.

Напарником украинца был чешский теннисист Даниэль Пати. Пара, сеяная под 1-м номером, выиграла все 4 матча.

В финале украино-чешский дуэт обыграл польский тандем Адам Баюрко и Павел Ющак – 6:0, 7:6 (7:1)

В одиночном разряде Владимир Орлов выбыл в 1/2 финала после поединка с Олегом Приходько, который и стал победителем турнира – 0:6, 3:6.

ITF M15. Гродзиск-Мазовецки (Польша)

Парный разряд

Одиночный разряд

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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