28 июня Украинская ассоциация футбола направила УЕФА официальное письмо, в котором указала на неприемлемую ошибку на официальной веб-странице УЕФА Евро-2024, на которой в графе «страна рождения» Максима Таловерова была указана россия, хоть он родился в Донецке в 2000 году:

«Обращаемся к вам по поводу досадной ошибки, которая, к сожалению, была обнаружена на официальной странице УЕФА Евро-2024, а именно того факта, что в визитке футболиста сборной Украины Максима Таловерова указано, что страной его рождения является россия, хотя на самом деле Максим Таловеров родился в Донецке в 2000 году.

С 2014 года город Донецк временно оккупирован россией и входит в состав так называемой донецкой народной республики (ДНР), которую не признали международные организации (ЕС, ООН, НАТО, ОБСЕ), подавляющее большинство государств-членов ООН и страны, не входящие в ООН. Кроме того, позиция УЕФА относительно оккупированных украинских территорий с 2014 года и до сих пор так же однозначна и неизменна.

Мы предполагаем, что описанная выше ситуация была лишь ненамеренной ошибкой, однако на третий год полномасштабного военного вторжения россии в Украину с особо жестокой и грабительской целью уничтожить нашу страну и унести жизнь украинского народа и украинских детей мы подчеркиваем, что такой вид ошибок является критическим и абсолютно неприемлемым.

В связи с этим от имени украинского народа просим проверить обстоятельства описанного случая и принять меры для недопущения таких или подобных случаев в будущем», — говорится в письме.

Следует заметить, что УЕФА продемонстрировал скорую реакцию на это обращение УАФ, уже исправив недоразумения.

ФОТО. В УЕФА исправили зашквар с местом рождения Таловерова после обращения УАФ