Зашквар или ошибка? В УЕФА назвали Донецк российским

В сети разгорелся скандал вокруг профиля защитника сборной Украины Максима Таловерова на официальном сайте УЕФА. В графе «страна рождения» 24-летнего футболиста указана россия, несмотря на то, что он является уроженцем Донецка.

Стоит отметить, что это может быть простой ошибкой, а не политической позицией УЕФА. В профилях Ефима Конопли и Анатолия Трубина, которые также родом из Донецка, в графе «страна рождения» указана Украина, также как и у Николая Матвиенко, который родился в Крыму.

Единственным уроженцем россии, кроме Таловерова, в составе сборной Украины указан Андрей Ярмоленко, который родился в санкт-петербурге.