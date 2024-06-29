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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 10:05 | Обновлено 29 июня 2024, 10:11
527
1

Зашквар или ошибка? В УЕФА назвали Донецк российским

В графе «страна рождения» Максима Таловерова указана россия

29 июня 2024, 10:05 | Обновлено 29 июня 2024, 10:11
527
1
Зашквар или ошибка? В УЕФА назвали Донецк российским
УАФ. Максим Таловеров

В сети разгорелся скандал вокруг профиля защитника сборной Украины Максима Таловерова на официальном сайте УЕФА. В графе «страна рождения» 24-летнего футболиста указана россия, несмотря на то, что он является уроженцем Донецка.

Стоит отметить, что это может быть простой ошибкой, а не политической позицией УЕФА. В профилях Ефима Конопли и Анатолия Трубина, которые также родом из Донецка, в графе «страна рождения» указана Украина, также как и у Николая Матвиенко, который родился в Крыму.

Единственным уроженцем россии, кроме Таловерова, в составе сборной Украины указан Андрей Ярмоленко, который родился в санкт-петербурге.

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Максим Таловеров УЕФА сборная Украины по футболу скандал
Олег Дидух Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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avk2307
А де там написано, що Донецьк це рашка? Можливо в УЄФА інформація , що він народився в ростові чи ще де? 
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