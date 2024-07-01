ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля

В понедельник, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Франция – Бельгия

1.98 – 3.27 – 4.88

22:00 Португалия – Словения

1.37 – 5.22 – 10.60

ТЕННИС

13:00 Леся Цуренко – Варвара Грачева

2.17 – 1.70

14:30 Марта Костюк – Ребекка Шрамкова

1.24 – 4.15

16:30 Элисон ван Эйтанк – Юлия Стародубцева

1.76 – 2.07