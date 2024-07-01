Другие новости01 июля 2024, 03:13 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Важные события во всех видах спорта
01 июля 2024, 03:13 |
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В понедельник, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Франция – Бельгия
22:00 Португалия – Словения
ТЕННИС
13:00 Леся Цуренко – Варвара Грачева
14:30 Марта Костюк – Ребекка Шрамкова
16:30 Элисон ван Эйтанк – Юлия Стародубцева
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