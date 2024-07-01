Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Другие новости
01 июля 2024, 03:13 |
18
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля

Важные события во всех видах спорта

01 июля 2024, 03:13 |
18
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Франция – Бельгия

Favbet 1.98 – 3.27 – 4.88

22:00 Португалия – Словения

Favbet 1.37 – 5.22 – 10.60

ТЕННИС

13:00 Леся Цуренко – Варвара Грачева

Favbet 2.17 – 1.70

14:30 Марта Костюк – Ребекка Шрамкова

Favbet1.24 – 4.15

16:30 Элисон ван Эйтанк – Юлия Стародубцева

Favbet 1.76 – 2.07

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Футбол | 30 июня 2024, 20:33 23
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо

Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам

Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Футбол | 30 июня 2024, 11:47 17
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии

За победу на чемпионате Европы футболистам обещаны 50 миллионов евро

Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Футбол | 30.06.2024, 21:38
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 01.07.2024, 02:01
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Мексика – Эквадор. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Футбол | 30.06.2024, 08:14
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
29.06.2024, 07:11 8
Футбол
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
29.06.2024, 00:13
Бокс
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Тони Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
29.06.2024, 18:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем