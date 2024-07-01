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  4. КАПЕЛЛО: «Мы не увидели ничего, кроме раскиданной по полю команды»
Италия
01 июля 2024, 05:02 |
316
0

КАПЕЛЛО: «Мы не увидели ничего, кроме раскиданной по полю команды»

Известный тренер высказался о выступлении сборной Италии на Евро-2024

01 июля 2024, 05:02 |
316
0
КАПЕЛЛО: «Мы не увидели ничего, кроме раскиданной по полю команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Известный тренер Фабио Капелло рассказал о проблемах сборной Италии на Евро-2024.

«Тактически мы попробовали все, но не увидели ничего, кроме раскиданной по полю команды. У меня сложилось впечатление, что не было порядка. Думаю, Спаллетти переоценил состав.

У него были идеи, и он хотел видеть определенный тип игры, но качество игроков таково. Их динамика такова. Если мы продвигаемся в еврокубках, то это потому, что нам помогают иностранные игроки», – заявил тренер в интервью

Фабио Капелло в своей тренерской карьере возглавлял такие клубы, как «Милан», «Реал» Мадрид, «Рома», «Ювентус», а также сборную Англии.

Национальная сборная Италии покинула Евро-2024 на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии со счётом 2:0.

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Лучано Спаллетти Фабио Капелло сборная Италии по футболу Евро-2024 сборная Швейцарии по футболу
Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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