КАПЕЛЛО: «Мы не увидели ничего, кроме раскиданной по полю команды»

Известный тренер Фабио Капелло рассказал о проблемах сборной Италии на Евро-2024.



«Тактически мы попробовали все, но не увидели ничего, кроме раскиданной по полю команды. У меня сложилось впечатление, что не было порядка. Думаю, Спаллетти переоценил состав.



У него были идеи, и он хотел видеть определенный тип игры, но качество игроков таково. Их динамика такова. Если мы продвигаемся в еврокубках, то это потому, что нам помогают иностранные игроки», – заявил тренер в интервью



Фабио Капелло в своей тренерской карьере возглавлял такие клубы, как «Милан», «Реал» Мадрид, «Рома», «Ювентус», а также сборную Англии.



Национальная сборная Италии покинула Евро-2024 на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии со счётом 2:0.



