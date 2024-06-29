Лунин не намерен продлевать контракт с Реалом

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение не продлевать контракт со «сливочными».



Об этом сообщает испанское издание Marca. По информации источника, в «Реале» поняли, что украинский вратарь хочет сменить команду после финала Лиги чемпионов, где сыграл Тибо Куртуа, который почти весь сезон был травмирован. При этом мадридский клуб не хотел бы, чтобы Лунин покидал команду до конца срока своего контракта, а именно лета 2025 года.



В сезоне 2023/24 Лунин провёл 32 матча за мадридскую команду, в 12 з которых не пропустил ни одного гола. Портал Transfermarkt оценил 25-летнего игрока стоимостью €25 млн.