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Испания
29 июня 2024, 18:39 | Обновлено 29 июня 2024, 19:20
1728
14

Лунин не намерен продлевать контракт с Реалом

Действующее соглашение украинца с мадридским клубом рассчитано до лета 2025

29 июня 2024, 18:39 | Обновлено 29 июня 2024, 19:20
1728
14
Лунин не намерен продлевать контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение не продлевать контракт со «сливочными».

Об этом сообщает испанское издание Marca. По информации источника, в «Реале» поняли, что украинский вратарь хочет сменить команду после финала Лиги чемпионов, где сыграл Тибо Куртуа, который почти весь сезон был травмирован. При этом мадридский клуб не хотел бы, чтобы Лунин покидал команду до конца срока своего контракта, а именно лета 2025 года.

В сезоне 2023/24 Лунин провёл 32 матча за мадридскую команду, в 12 з которых не пропустил ни одного гола. Портал Transfermarkt оценил 25-летнего игрока стоимостью €25 млн.

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Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта Тибо Куртуа
Алексей Тиньков Источник: Marca
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Комментарии 14
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Serhii P.
Ну і правильно, от тільки після Євро-2024 шансів перейти у титулований європейський клуб значно більше у Трубіна, ніж у Луніна.
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+5
Falko
Sport.ua, Ви ж час від часу викладаєте різну статистику. Тож оприлюдніть, скільки разів у ваших новинах Андрій Лунін:
не збирався продовжувати контракт із Реалом;
збирався продовжувати контракт із Реалом;
сідав за стіл переговорів щодо нового контракту із Реалом;
вставав із-за столу після переговорів щодо нового контракту із Реалом;
зіграв матчів за Реал.
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+3
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Saar
Трішки навпаки:певне, Реал не має наміру...🤣🤣🤣
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+1
Первый Среди Равных
Один окремий невдалий матч після дуже крутого сезону ніяк не робить із нього автоматично поганого голкіпера. Я вважаю що Лунін топовий кіпер який достойний бути основним у одному із великих європейських клубів, чого йому і бажаю. 
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+1
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Sp-0007043
Шахтарю потрібен кіпер. Це ж ніби теж топ клуб. Півтора мільйона зарплату потягне ну а на більше треба награти ще Луніну.
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0
Ребров2024
Клоун 🤡
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0
umnuy2
филимонова суркис в ДК взял после гола столетия Шевы а его возьмут в стяуа
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0
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