Что это было? Барселона объявила об уходе 2 игроков, но затем удалила посты
Жерар Ромеро сообщает, что каталонцы все же попытаются сохранить Феликса и Канселу
30 июня пресс-служба каталонской «Барселоны» официально сообщила о том, что игроки сборной Португалии Жоау Феликс и Жоау Канселу не останутся в клубе.
Однако спустя некоторое время все посты об уходе футболистов были удалены из социальных сетей. Как сообщает известный инсайдер Жерар Ромеро, руководство «сине-гранатовых» все же попытается сохранить игроков.
Феликс выступает в «Барсе» на правах аренды из «Атлетико», а Канселу принадлежит «Манчестер Сити». Соглашение игроков с каталонцами было рассчитано до конца июня 2024 года. О пролонгации контрактов пока что не сообщалось.
«Барселона» также объявила, что Маркос Алонсо уйдет из клуба. Этот пост пресс-служба не удалила. Сейчас испанский защитник является свободным агентом.
❗️El club ha retirado el “formalismo” de los Joaos, porqué acaban cesión y QUIEREN que sigan los 2.— Gerard Romero (@gerardromero) June 30, 2024
Es la explicación que dan en el club.@JijantesFC
LATEST NEWS | Marcos Alonso not to continue with FC Barcelona pic.twitter.com/Jmt9Tv9Eb4— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2024
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