Что это было? Барселона объявила об уходе 2 игроков, но затем удалила посты

30 июня пресс-служба каталонской «Барселоны» официально сообщила о том, что игроки сборной Португалии Жоау Феликс и Жоау Канселу не останутся в клубе.

Однако спустя некоторое время все посты об уходе футболистов были удалены из социальных сетей. Как сообщает известный инсайдер Жерар Ромеро, руководство «сине-гранатовых» все же попытается сохранить игроков.

Феликс выступает в «Барсе» на правах аренды из «Атлетико», а Канселу принадлежит «Манчестер Сити». Соглашение игроков с каталонцами было рассчитано до конца июня 2024 года. О пролонгации контрактов пока что не сообщалось.

«Барселона» также объявила, что Маркос Алонсо уйдет из клуба. Этот пост пресс-служба не удалила. Сейчас испанский защитник является свободным агентом.

LATEST NEWS | Marcos Alonso not to continue with FC Barcelona pic.twitter.com/Jmt9Tv9Eb4