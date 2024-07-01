Два украинских арбитра будут работать на матче 1/8 финала Евро-2024
Николай Балакин и Александр Беркут получили назначение на поединок Австрия – Турция
Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке 1/8 финала Евро-2024 Австрия - Турция. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Балакин будет исполнять обязанности четвертого арбитра, а Беркут – резервного лайнсмена в португальской судейской бригаде во главе с Артуром Соарешем Диашем.
Матч состоится 2 июля в Лейпциге на «РБ Арена» (начало – в 22:00 по киевскому времени).
Ранее Балакин и Беркут работали на поединке группового раунда Евро-2024 в квартете F Грузия – Португалия.
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