Два украинских арбитра будут работать на матче 1/8 финала Евро-2024

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке 1/8 финала Евро-2024 Австрия - Турция. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Балакин будет исполнять обязанности четвертого арбитра, а Беркут – резервного лайнсмена в португальской судейской бригаде во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Матч состоится 2 июля в Лейпциге на «РБ Арена» (начало – в 22:00 по киевскому времени).

Ранее Балакин и Беркут работали на поединке группового раунда Евро-2024 в квартете F Грузия – Португалия.