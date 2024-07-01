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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 02:36 |
130
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Два украинских арбитра будут работать на матче 1/8 финала Евро-2024

Николай Балакин и Александр Беркут получили назначение на поединок Австрия – Турция

01 июля 2024, 02:36 |
130
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Два украинских арбитра будут работать на матче 1/8 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке 1/8 финала Евро-2024 Австрия - Турция. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Балакин будет исполнять обязанности четвертого арбитра, а Беркут – резервного лайнсмена в португальской судейской бригаде во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Матч состоится 2 июля в Лейпциге на «РБ Арена» (начало – в 22:00 по киевскому времени).

Ранее Балакин и Беркут работали на поединке группового раунда Евро-2024 в квартете F Грузия – Португалия.

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Николай Балакин Александр Беркут Евро-2024 сборная Австрии по футболу сборная Турции по футболу судейские назначения
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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