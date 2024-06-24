Чемпионат Европы24 июня 2024, 12:11 | Обновлено 24 июня 2024, 12:50
794
3
Украинские арбитры будут работать на матче Евро-2024 Грузия – Португалия
Николай Балакин будет исполнять обязанности 4-го судьи, Александр Беркут – резервного лайнсмена
24 июня 2024, 12:11 | Обновлено 24 июня 2024, 12:50
794
3
Украинские рефери Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке группового раунда Евро-2024 в квартете F Грузия – Португалия.
Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в интернациональной бригаде арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером, а Беркут – резервного лайнсмена.
Поединок состоится 26 июня в Гельзенкирхене на стадионе «АуфШальке». Начало - в 22:00 по Киеву.
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Комментарии 3
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4й і 5й арбітри - це "рівень"
Яка довіра!Монзуль в шоці!
Тут кто-то катил бочку на Лучи,что он ничего не делал, а получал 50 тысяч евро ... Но это ведь мега прорыв! Два наших арбитра на подхвате ! Такого НИКОГДА в нашей футбольной истории не было!
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