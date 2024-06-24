Украинские арбитры будут работать на матче Евро-2024 Грузия – Португалия

Украинские рефери Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на поединке группового раунда Евро-2024 в квартете F Грузия – Португалия.

Балакин будет исполнять обязанности четвертого судьи в интернациональной бригаде арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером, а Беркут – резервного лайнсмена.

Поединок состоится 26 июня в Гельзенкирхене на стадионе «АуфШальке». Начало - в 22:00 по Киеву.