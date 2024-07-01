Украинка Сагдиева стала чемпионкой парного турнира в Лос-Анджелесе
Анита вместе со Стефани Уэбб в финале американского турнира одолели австралиек
Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Лос-Анджелесе (США).
Украинка вместе со своей напарницей Стефи Уэбб (Австралия) в финале соревнований в трех сетах переиграли австралийский тандем Лили Файркло / Теника Макгиффин в трех сетах.
ITF W15 Лос-Анджелес. Пары. Хард. Финал
Анита Сагдиева (Украина) / Стефи Уэбб (Австралия) [3] – Лили Файркло (Австралия) / Теника Макгиффин (Австралия) [2] – 7:5, 4:6, [10:6]
20-летняя Анита в шестой раз в карьере сыграла в парном финале на уровне ITF и завоевала четвертый титул. В этом сезоне украинка провела второй финальный поединок. В начале июня Сагдиева выиграла турнир ITF W15 в Сан-Диего.
В одиночном разряде 15-тысячника в Лос-Анджелесе Анита проиграла местной Виктории Флорес в 1-м раунде основной сетки со счетом 7:6 (8:6), 1:6, 6:7 (4:7).
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