Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинка Сагдиева стала чемпионкой парного турнира в Лос-Анджелесе
ITF
01 июля 2024, 03:43 |
52
0

Украинка Сагдиева стала чемпионкой парного турнира в Лос-Анджелесе

Анита вместе со Стефани Уэбб в финале американского турнира одолели австралиек

01 июля 2024, 03:43 |
52
0
Украинка Сагдиева стала чемпионкой парного турнира в Лос-Анджелесе
Instargram. Анита Сагдиева

Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Лос-Анджелесе (США).

Украинка вместе со своей напарницей Стефи Уэбб (Австралия) в финале соревнований в трех сетах переиграли австралийский тандем Лили Файркло / Теника Макгиффин в трех сетах.

ITF W15 Лос-Анджелес. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Стефи Уэбб (Австралия) [3] – Лили Файркло (Австралия) / Теника Макгиффин (Австралия) [2] – 7:5, 4:6, [10:6]

20-летняя Анита в шестой раз в карьере сыграла в парном финале на уровне ITF и завоевала четвертый титул. В этом сезоне украинка провела второй финальный поединок. В начале июня Сагдиева выиграла турнир ITF W15 в Сан-Диего.

В одиночном разряде 15-тысячника в Лос-Анджелесе Анита проиграла местной Виктории Флорес в 1-м раунде основной сетки со счетом 7:6 (8:6), 1:6, 6:7 (4:7).

По теме:
ФОТО. Сагдиева завоевала парный трофей на турнире в Сан-Диего
Успех Монфиса, титулы Марченко и Подрез, достижения Снигур и Соболевой
Анита Сагдиева завоевала парный трофей ITF в США, второй в сезоне
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии
Футбол | 30 июня 2024, 19:32 0
ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии
ВИДЕО. Словакия вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Англии

На 25-й минуте забил Иван Шранц

Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Футбол | 30 июня 2024, 11:47 17
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии
Скандальный олигарх выделил огромную сумму призовых сборной Грузии

За победу на чемпионате Европы футболистам обещаны 50 миллионов евро

Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Футбол | 30.06.2024, 23:59
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Украинский теннисист выиграл 18-й парный титул в карьере несмотря на травму
Теннис | 01.07.2024, 02:26
Украинский теннисист выиграл 18-й парный титул в карьере несмотря на травму
Украинский теннисист выиграл 18-й парный титул в карьере несмотря на травму
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Футбол | 30.06.2024, 21:38
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
29.06.2024, 09:05 1
Футбол
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
29.06.2024, 07:11 8
Футбол
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
29.06.2024, 03:01
Бокс
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Евро-2024 выиграет сборная…
Евро-2024 выиграет сборная…
29.06.2024, 15:40 23
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем