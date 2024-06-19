ФОТО. Сагдиева завоевала парный трофей на турнире в Сан-Диего

Украинская теннисистка Анита Сагдиева завоевала парный трофей хардового турнира ITF W15, который прошел в американском Сан-Диего.

Анита выступала в паре с теннисисткой Башак Эрайдын из Турции.

В финальном матче украинка с напарницей обыграли американский тандем Анна Кампана и Каролин Кампана со счетом 0:6, 6:3, [10:8].

ITF W15. Парный разряд. Сан-Диего (США). Хард