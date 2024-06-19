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  4. ФОТО. Сагдиева завоевала парный трофей на турнире в Сан-Диего
ITF
19 июня 2024, 06:34 | Обновлено 19 июня 2024, 07:27
124
0

ФОТО. Сагдиева завоевала парный трофей на турнире в Сан-Диего

Анита выступала в паре с теннисисткой Башак Эрайдын из Турции

19 июня 2024, 06:34 | Обновлено 19 июня 2024, 07:27
124
0
ФОТО. Сагдиева завоевала парный трофей на турнире в Сан-Диего
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Украинская теннисистка Анита Сагдиева завоевала парный трофей хардового турнира ITF W15, который прошел в американском Сан-Диего.

Анита выступала в паре с теннисисткой Башак Эрайдын из Турции.

В финальном матче украинка с напарницей обыграли американский тандем Анна Кампана и Каролин Кампана со счетом 0:6, 6:3, [10:8].

ITF W15. Парный разряд. Сан-Диего (США). Хард

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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