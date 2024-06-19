ITF19 июня 2024, 06:34 | Обновлено 19 июня 2024, 07:27
124
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ФОТО. Сагдиева завоевала парный трофей на турнире в Сан-Диего
Анита выступала в паре с теннисисткой Башак Эрайдын из Турции
19 июня 2024, 06:34 | Обновлено 19 июня 2024, 07:27
124
0
Украинская теннисистка Анита Сагдиева завоевала парный трофей хардового турнира ITF W15, который прошел в американском Сан-Диего.
Анита выступала в паре с теннисисткой Башак Эрайдын из Турции.
В финальном матче украинка с напарницей обыграли американский тандем Анна Кампана и Каролин Кампана со счетом 0:6, 6:3, [10:8].
ITF W15. Парный разряд. Сан-Диего (США). Хард
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