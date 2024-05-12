Порвал кресты. Один из лидеров Оболони выбыл до конца года
Полузащитник киевлян Егор Прокопенко серьезно травмировался
Как стало известно Sport.ua, ключевой полузащитник «Оболони» Егор Прокопенко надолго выбыл из строя.
Из-за повреждений он вынужден был попросить замену в поединке 27-го тура УПЛ против ЛНЗ. Травма оказалась серьезной: разрыв крестообразной связки колена. Впереди у игрока – операция и длительное восстановление.
Из-за повреждения бедра выбыли из строя до конца мая вратарь Назарий Федоривский и защитник Владислав Приймак. В текущем сезоне они «Оболони» уже не помогут.
В текущем сезоне УПЛ Прокопенко, Приймак и Федоровский провели за «Оболонь» соответственно 25, 22 и 13 поединков.
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