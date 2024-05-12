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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 22:23 | Обновлено 12 мая 2024, 23:23
627
0

Порвал кресты. Один из лидеров Оболони выбыл до конца года

Полузащитник киевлян Егор Прокопенко серьезно травмировался

12 мая 2024, 22:23 | Обновлено 12 мая 2024, 23:23
627
0
Порвал кресты. Один из лидеров Оболони выбыл до конца года
ФК Оболонь Киев. Егор Прокопенко

Как стало известно Sport.ua, ключевой полузащитник «Оболони» Егор Прокопенко надолго выбыл из строя.

Из-за повреждений он вынужден был попросить замену в поединке 27-го тура УПЛ против ЛНЗ. Травма оказалась серьезной: разрыв крестообразной связки колена. Впереди у игрока – операция и длительное восстановление.

Из-за повреждения бедра выбыли из строя до конца мая вратарь Назарий Федоривский и защитник Владислав Приймак. В текущем сезоне они «Оболони» уже не помогут.

В текущем сезоне УПЛ Прокопенко, Приймак и Федоровский провели за «Оболонь» соответственно 25, 22 и 13 поединков.

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Егор Прокопенко Оболонь Киев травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма колена Владислав Приймак Назарий Федоривский травма бедра инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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