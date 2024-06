ВИДЕО. Как главный неудачник Нидерландов установил исторический антирекорд

25 июня состоялся матч 3-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу австрийцев.

На 6-й минуте встречи счет открыл Дониелл Мален. Это самый быстрый мяч в свои ворота в истории чемпионатов Европы.

Точное время автогола – 5 минут и 38 секунд. Также этот автогол стал первым на Евро, забитым сборной Нидерландов.

По итогам квартета D Нидерланды заняли 3-е место с 4 очками и вышли в плей-офф. Группу выиграла Австрия (6 пунктов), а Франция с 5 баллами расположилась на 2-й позиции. Сборная Польша с 1 очком стала последней и покинула Евро-2024.

Видео автогола Малена в матче Нидерланды – Австрия

Donyell Malen's own goal after 5 minutes and 38 seconds against Austria is the:



◉ Fastest EUROs own goal

◉ First EUROs own goal scored by the Netherlands

◉ First EUROs own goal scored for Austria



History maker. 🫠#EURO2024 pic.twitter.com/0Qh3wFya42