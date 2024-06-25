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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 22:48 | Обновлено 25 июня 2024, 23:11
2229
2

ВИДЕО. Как главный неудачник Нидерландов установил исторический антирекорд

Дониелл Мален оформил самый быстрый автогол на чемпионатах Европы в матче с Австрией

25 июня 2024, 22:48 | Обновлено 25 июня 2024, 23:11
2229
2
ВИДЕО. Как главный неудачник Нидерландов установил исторический антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Маллен

25 июня состоялся матч 3-го тура группы D на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу австрийцев.

На 6-й минуте встречи счет открыл Дониелл Мален. Это самый быстрый мяч в свои ворота в истории чемпионатов Европы.

Точное время автогола – 5 минут и 38 секунд. Также этот автогол стал первым на Евро, забитым сборной Нидерландов.

По итогам квартета D Нидерланды заняли 3-е место с 4 очками и вышли в плей-офф. Группу выиграла Австрия (6 пунктов), а Франция с 5 баллами расположилась на 2-й позиции. Сборная Польша с 1 очком стала последней и покинула Евро-2024.

Видео автогола Малена в матче Нидерланды – Австрия

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Дониелл Мален автогол антирекорд Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу сборная Австрии по футболу Нидерланды - Австрия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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OKs100
Лучший гол тура. В подкате, в одно касание, красиво.
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+1
didora
Нідерланди - Австрія.   2:3!!!
Спорт.юа виправте помилку.
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