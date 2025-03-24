Унаи Симон – второй голкипер с 2020 по количеству сейвов в сериях пенальти
Выше расположился только Эмилиано Мартинес
С момента дебюта за сборную Испании в ноябре 2020 года Унаи Симон является вторым голкипером по количеству сейвов в сериях пенальти на международном уровне (7).
23 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы встречи завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти хозяева получили путевку в 1/2 финала (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).
За этот период больше сейвов в послематчевых пенальти совершил лишь аргентинец Эмилиано Мартинес (8).
В текущем сезоне Симон провел 15 матчей, пропустил 16 голов и оформил 4 «сухих» поединка.
«Фурия Роха» встретится со сборной Франции в полуфинале Лиги наций.
⚠️ | QUICK STAT— Sofascore Football (@SofascoreINT) March 23, 2025
Unai Simón has now made 7 penalty shootout saves in a Spain shirt — Emiliano Martínez (8) is the only GK in our *entire* database who has made more such saves for a national team since Simón made his La Roja debut in November 2020. ⛔️
A shootout specialist. ⭐️ pic.twitter.com/AAtOI4xneC
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