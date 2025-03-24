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Лига наций
24 марта 2025, 17:13 | Обновлено 24 марта 2025, 17:14
174
0

Унаи Симон – второй голкипер с 2020 по количеству сейвов в сериях пенальти

Выше расположился только Эмилиано Мартинес

24 марта 2025, 17:13 | Обновлено 24 марта 2025, 17:14
174
0
Унаи Симон – второй голкипер с 2020 по количеству сейвов в сериях пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

С момента дебюта за сборную Испании в ноябре 2020 года Унаи Симон является вторым голкипером по количеству сейвов в сериях пенальти на международном уровне (7).

23 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы встречи завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти хозяева получили путевку в 1/2 финала (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).

За этот период больше сейвов в послематчевых пенальти совершил лишь аргентинец Эмилиано Мартинес (8).

В текущем сезоне Симон провел 15 матчей, пропустил 16 голов и оформил 4 «сухих» поединка.

«Фурия Роха» встретится со сборной Франции в полуфинале Лиги наций.

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сборная Испании по футболу статистика Лига наций сборная Нидерландов по футболу Испания - Нидерланды Унаи Симон Эмилиано Мартинес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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