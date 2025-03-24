Ямаль – лучший игрок Испании по голевым действиям при Луисе де ла Фуэнте
Ламин отметился забитым мячом в ворота Нидерландов
Испанский вингер Ламин Ямаль является лидером сборной по количеству результативных действий под руководством Луиса де ла Фуэнте (12).
23 марта состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы игры завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти хозяева оказались сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).
За время работы Де ла Фуэнте Ямаль в составе Испании провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 8 ассистов.
В этом сезоне Ламин сыграл 43 матча за клуб и сборную, отметившись 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами.
Испанцы в 1/2 финала Лиги наций встретятся с Францией.
12 - No player has been involved in more goals for @SEFutbol than Lamine Yamal 🇪🇸 under Luis de la Fuente (four goals and eight assists). Decisive. pic.twitter.com/0zrpDrYftJ— OptaJose (@OptaJose) March 23, 2025
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