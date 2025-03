Ямаль – лучший игрок Испании по голевым действиям при Луисе де ла Фуэнте

Испанский вингер Ламин Ямаль является лидером сборной по количеству результативных действий под руководством Луиса де ла Фуэнте (12).

23 марта состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы игры завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти хозяева оказались сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).

За время работы Де ла Фуэнте Ямаль в составе Испании провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 8 ассистов.

В этом сезоне Ламин сыграл 43 матча за клуб и сборную, отметившись 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Испанцы в 1/2 финала Лиги наций встретятся с Францией.

