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  4. Ямаль – лучший игрок Испании по голевым действиям при Луисе де ла Фуэнте
Лига наций
24 марта 2025, 17:41 |
122
2

Ямаль – лучший игрок Испании по голевым действиям при Луисе де ла Фуэнте

Ламин отметился забитым мячом в ворота Нидерландов

24 марта 2025, 17:41 |
122
2
Ямаль – лучший игрок Испании по голевым действиям при Луисе де ла Фуэнте
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер Ламин Ямаль является лидером сборной по количеству результативных действий под руководством Луиса де ла Фуэнте (12).

23 марта состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы игры завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти хозяева оказались сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).

За время работы Де ла Фуэнте Ямаль в составе Испании провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 8 ассистов.

В этом сезоне Ламин сыграл 43 матча за клуб и сборную, отметившись 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Испанцы в 1/2 финала Лиги наций встретятся с Францией.

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сборная Испании по футболу статистика Лига наций сборная Нидерландов по футболу Испания - Нидерланды Ламин Ямаль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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protasov_lyopu_dadaj
за Луіса...
найдите альтернативный руснявому яндексу переводчик уже. 
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