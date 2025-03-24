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Лига наций
24 марта 2025, 16:51 | Обновлено 24 марта 2025, 17:04
157
1

Оярсабаль – лучший голеадор сборной Испании при Луисе де ла Фуэнте

Микель оформил дубль в ворота Нидерландов

24 марта 2025, 16:51 | Обновлено 24 марта 2025, 17:04
157
1
Оярсабаль – лучший голеадор сборной Испании при Луисе де ла Фуэнте
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

Испанский нападающий Микель Оярсабаль оформил дубль в матче против Нидерландов и стал лучшим бомбардиром своей сборной под руководством Луиса де ла Фуэнте (8).

23 марта состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы поединка завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти «Фурия Роха» оказалась сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).

До Микеля первое место принадлежало Алваро Морати (7). На третьем месте оказались сразу три игрока: Ферран Торрес, Дани Ольмо и Хоселу (по 6 каждый).

В нынешнем сезоне Оярсабаль провел 48 матчей на клубном и международном уровнях, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.

Испанцы в полуфинале встретятся с Францией.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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