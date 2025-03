Оярсабаль – лучший голеадор сборной Испании при Луисе де ла Фуэнте

Испанский нападающий Микель Оярсабаль оформил дубль в матче против Нидерландов и стал лучшим бомбардиром своей сборной под руководством Луиса де ла Фуэнте (8).

23 марта состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы поединка завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти «Фурия Роха» оказалась сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).

До Микеля первое место принадлежало Алваро Морати (7). На третьем месте оказались сразу три игрока: Ферран Торрес, Дани Ольмо и Хоселу (по 6 каждый).

В нынешнем сезоне Оярсабаль провел 48 матчей на клубном и международном уровнях, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.

Испанцы в полуфинале встретятся с Францией.

