Оярсабаль – лучший голеадор сборной Испании при Луисе де ла Фуэнте
Микель оформил дубль в ворота Нидерландов
Испанский нападающий Микель Оярсабаль оформил дубль в матче против Нидерландов и стал лучшим бомбардиром своей сборной под руководством Луиса де ла Фуэнте (8).
23 марта состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги наций между сборными Испании и Нидерландов. Основное время и овертаймы поединка завершились ничьей со счетом 3:3, а в серии пенальти «Фурия Роха» оказалась сильнее (счет по сумме двух матчей – 5:5, пенальти – 5:4).
До Микеля первое место принадлежало Алваро Морати (7). На третьем месте оказались сразу три игрока: Ферран Торрес, Дани Ольмо и Хоселу (по 6 каждый).
В нынешнем сезоне Оярсабаль провел 48 матчей на клубном и международном уровнях, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.
Испанцы в полуфинале встретятся с Францией.
8 - Spain's top scorers with Luis de la Fuente in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) March 23, 2025
8 - MIKEL OYARZABAL
7 - Álvaro Morata
6 - Ferran Torres
6 - Dani Olmo
6 - Joselu Mato
Confidence. pic.twitter.com/GyQkEvk1iy
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