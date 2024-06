16 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

На Евро-2024 в группе C, кроме Сербии и Англии, также выступают команды Словении и Дании.

Саутгейт сделал выбор. Названы стартовые составы на матч Сербии и Англии

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Лукич, Гудель, Милинкович-Савич, Костич, Живкович, Митрович, Влахович.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнольд, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Your #ThreeLions to take on Serbia! 🙌 pic.twitter.com/dWKkaYO2EJ

OFFICIAL:



Serbia XI vs England: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Gudelj, Lukic, Sergej, Zivkovic, Kostic, Vlahovic, Mitrovic



2 strikers, Rajkovic in goal & Tadic on the bench.



Not feeling too confident but NAPRED SRBIJA!!!



🇷🇸🇷🇸🇷🇸