Вчера сборная Хорватии в первом туре Евро-2024 в группе В проиграла Испании со счетом 0:3. Несмотря на разгромное поражение, хорватам удалось переиграть «Фурию роху» по владению мячом – 53% против 47.

Таким образом, Хорватия прервала 136-матчевую серию сборной Испании, в течение которой «Фурия роха» переигрывала своих соперников по проценту владения мячом.

В предыдущий раз Испания уступила своему сопернику по владению мячом в официальном матче еще в победном финале Евро-2008 против Германии (1:0).

Spain’s run of 136 competitive games with more possession than their rival, going back 16 years to Euro 2008 final, is over. Croatia with 53% of the ball today - and Spain with the 3-0 win.