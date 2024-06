ВИДЕО. Аргентина с Месси минимально обыграла Эквадор в товарищеском матче

В ночь на 10 июня состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Эквадора. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария. Ассист на него отдал Кристиан Ромеро.

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 56-й минуте. Лео заменил Ди Марию.

И Аргентина, и Эквадор готовятся к Копа Америка 2024, которое пройдет с 21 июня по 15 июля в США.

Товарищеский матч. 9–10 июня

Аргентина – Эквадор – 1:0

Гол: Ди Мария, 40

Ángel Di María has been doing this for a long time 🍷



Watch Argentina vs. Ecuador on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/HfqHSI0Z4R