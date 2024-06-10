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Товарищеские матчи
Аргентина
10.06.2024 01:30 – FT 1 : 0
Эквадор
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Кубок Америки
10 июня 2024, 04:05 |
49
0

ВИДЕО. Аргентина с Месси минимально обыграла Эквадор в товарищеском матче

Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария

10 июня 2024, 04:05 |
49
0
ВИДЕО. Аргентина с Месси минимально обыграла Эквадор в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 10 июня состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Эквадора. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария. Ассист на него отдал Кристиан Ромеро.

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 56-й минуте. Лео заменил Ди Марию.

И Аргентина, и Эквадор готовятся к Копа Америка 2024, которое пройдет с 21 июня по 15 июля в США.

Товарищеский матч. 9–10 июня

Аргентина – Эквадор – 1:0

Гол: Ди Мария, 40

ГОЛ! 1:0 Ди Мария, 40 мин.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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