ВИДЕО. Аргентина с Месси минимально обыграла Эквадор в товарищеском матче
Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария
В ночь на 10 июня состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Эквадора. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов мира.
Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария. Ассист на него отдал Кристиан Ромеро.
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 56-й минуте. Лео заменил Ди Марию.
И Аргентина, и Эквадор готовятся к Копа Америка 2024, которое пройдет с 21 июня по 15 июля в США.
Товарищеский матч. 9–10 июня
Аргентина – Эквадор – 1:0
Гол: Ди Мария, 40
ГОЛ! 1:0 Ди Мария, 40 мин.
Ángel Di María has been doing this for a long time 🍷— B/R Football (@brfootball) June 10, 2024
Watch Argentina vs. Ecuador on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/HfqHSI0Z4R
🏆 #SelecciónMayor— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2024
⚽ @Argentina 🇦🇷 1 (Ángel Di María) 🆚 #Ecuador 🇪🇨 0
👉 ¡Final del partido!
🔜 El elenco comandado por Lionel #Scaloni jugará el próximo viernes ante #Guatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/EcCJif2esA
События матча
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