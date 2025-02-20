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Украина. Первая лига
20 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:28
227
0

Родион ПЛАКСА: «Эти сборы – самые лучшие в моей карьере»

Полузащитник «Буковины» осваивается в новой команде

20 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:28
227
0
Родион ПЛАКСА: «Эти сборы – самые лучшие в моей карьере»
ФК Буковина. Родион Плакса

Родион Плакса присоединился к «Буковине» в январе. Игрок рассказал как проходят зимние сборы и контрольные матчи. В одном из них Плакса забил первый мяч за «Буковину», но команда проиграла запорожскому «Металлургу» со счетом 1:2.

– Родион, поздравляем тебя с дебютным забитым мячом в желто-черной футболке! Вспомни тот момент и поделись эмоциями, которые ты испытал после первого гола за «Буковину».

– Спасибо за поздравление! Дебютный гол – это всегда приятно! В том моменте Виталий Кольцов сделал передачу в штрафную, где я принял мяч на грудь и пробил в угол мимо голкипера. Возможно, в том эпизоде ​​был небольшой рикошет, но главное то, что удалось поразить ворота соперника. Не могу сказать, что меня в тот момент переполняли эмоции, ведь это была контрольная игра. Больше хочется забивать именно в официальных матчах. Сейчас я как-то больше сконцентрирован на том, чтобы отдавать голевые передачи.

– Как в общем складывались контрольные матчи? Как ты чувствовал себя физически во время этих спаррингов? Было ли достаточно взаимопонимания с партнерами на поле?

– Если в первом спарринге мы были свежие, то во втором матче нам было гораздо труднее. Хочу отметить, что поле было не слишком качественное. В каких-то моментах было сложно отдать хорошую передачу, ведь мяч постоянно отскакивал. Хотя мы довольно неплохо играли через пас, но брака в этом плане тоже хватало. Если говорить о взаимопонимании с партнерами на поле, то уже знаю кто куда будет открываться, куда отдать передачу и вообще есть четкое понимание как играет команда.

– В роли игрока «Буковины» ты находишься уже как месяц. Расскажи, как проходит твоя адаптация? Можно ли сказать, что она уже завершилась в новом для тебя коллективе?

– Адаптация прошла довольно быстро. С некоторыми игроками я уже был знаком, и вообще меня очень хорошо приняли в коллективе. Со всеми партнерами по команде нахожусь в очень хороших отношениях. Ни разу не было какого-либо напряжения или негатива, все отлично!

– Как оценишь тренировочный процесс? Насколько тяжело тебе работать на сборах?

– Из всех сборов, на которых я работал в разных клубах, этот сбор в «Буковине» – самый лучший в моей карьере. Почему? Нас не заставляют много бегать (улыбается). Нравится, что много работаем с мячом, это огромный плюс для нас.

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Буковина Черновцы Родион Плакса учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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