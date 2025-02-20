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Товарищеские матчи
Металлург Зп
19.02.2025 14:00 – FT 2 : 1
Буковина
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Украина. Первая лига
20 февраля 2025, 13:11 |
183
0

Металлург – Буковина – 2:1. Забивали после перерыва. Видео голов и обзор

Клубы Первой лиги сыграли контрольный поединок

20 февраля 2025, 13:11 |
183
0
Металлург – Буковина – 2:1. Забивали после перерыва. Видео голов и обзор
ФК Буковина

«Буковина» и запорожский «Металлург» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводят на Закарпатье. Команды решили провести спарринг.

Счет в матче открыли игроки запорожского «Металлурга». Андрей Близниченко замкнул прострел с фланга. Второй мяч влетел в ворота «Буковины» на 76-й минуте. Заброс в штрафную завершился четким ударом Виталия Варяника в дальний угол ворот.

«Буковина» забила на 90-й минуте. Виталий Кольцов пасом с правого фланга нашел в штрафной соперника Родиона Плаксу, который вторым касанием уверенно обыграл голкипера «Металлурга».

Товарищеский матч. 19 февраля.

«Металлург» – «Буковина» – 2:1

Голы: Близниченко, 51, Варяник, 76 – Плакса, 90.

«Металлург» (стартовый состав): Осадчук, Юречко, Клименко, Козлов, Страдс, Алибеков, Бандурин, Борисенко, Иродовский, Близнюк, Близниченко.

«Буковина»: Погорилый (Пономаренко, 61), Шинкаренко (Солдат, 61), Прокопчук (Лопыренок, 61), Дудник (Безуглый, 61), Орлов (Рудавский, 61), Бусько (Кольцов, 61), Глущенко (61) 61), Голубь (Илика, 39, Бодня, 61), Гончарук (Бойчук, 61), Андрейчук (Горный, 61).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Металлург Запорожье товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Андрей Близниченко Родион Плакса видео голов и обзор
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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