Буковина проводит спарринг с запорожским Металлургом. Стартовые составы
Черновицкий клуб играет второй контрольный матч за день
«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. В среду, 19 февраля, команда запланировала провести два контрольных поединка разными составами.
В первом матче «Буковина» встретилась со второй командой житомирского «Полесья» и одержала победу со счетом 2:0.
Вторым соперником «Буковины» стал запорожский «Металлург», который выступает в Первой лиге. По итогам первой части сезона команда заняла 11 место и будет бороться за выживание.
Игроки «Металлурга» в течение трех недель работали в Запорожье, а 4 февраля отправились на закарпатский сбор, который проходит в поселке Шиян и продлится до 26 февраля. На Закарпатье подопечные Ильи Близнюка разгромили любительский ФК «Вышково» 7:0, уверенно обыграли ФК «Ужгород» 3:0 и сыграли вничью 2:2 с «Карпатами» U-19.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристина Крыжановская поделилась подробностями расставания с Эдуардо Герреро
Райан Карлос до конца сезона будет выступать за одесситов