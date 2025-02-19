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Украина. Первая лига
19 февраля 2025, 14:37 | Обновлено 19 февраля 2025, 15:03
145
0

Буковина проводит спарринг с запорожским Металлургом. Стартовые составы

Черновицкий клуб играет второй контрольный матч за день

19 февраля 2025, 14:37 | Обновлено 19 февраля 2025, 15:03
145
0
Буковина проводит спарринг с запорожским Металлургом. Стартовые составы
ФК Буковина

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. В среду, 19 февраля, команда запланировала провести два контрольных поединка разными составами.

В первом матче «Буковина» встретилась со второй командой житомирского «Полесья» и одержала победу со счетом 2:0.

Вторым соперником «Буковины» стал запорожский «Металлург», который выступает в Первой лиге. По итогам первой части сезона команда заняла 11 место и будет бороться за выживание.

Игроки «Металлурга» в течение трех недель работали в Запорожье, а 4 февраля отправились на закарпатский сбор, который проходит в поселке Шиян и продлится до 26 февраля. На Закарпатье подопечные Ильи Близнюка разгромили любительский ФК «Вышково» 7:0, уверенно обыграли ФК «Ужгород» 3:0 и сыграли вничью 2:2 с «Карпатами» U-19.

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Буковина Черновцы Металлург Запорожье учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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